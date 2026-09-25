Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60%
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
7000
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мах. диаметр электрода
3.2
Плазменная резка
нет
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб.
В наличии
Код товара: 747808
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 200 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Мощность
7000
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штКабель с держателем электрода - 1 штКабель с зажимом "земля" - 1 штРемень для переноски - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 штРемень для переноски - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х20
Вес, кг.
5.1
Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60%
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60%
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Теги товара: ручные дуговые mma
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Бренд
Мощность
7000
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штКабель с держателем электрода - 1 штКабель с зажимом "земля" - 1 штРемень для переноски - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 штРемень для переноски - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
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Страна производитель
Китай
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60%
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы
Теги товара: ручные дуговые mma
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы
Теги товара: ручные дуговые mma
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% – стоимость товара 5200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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