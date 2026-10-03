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Аппарат сварочный Зубр СА-160К купить с доставкой в Москве
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Аппарат сварочный Зубр СА-160К

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Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 1
Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 2
Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 3
Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 4
Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 5
Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 6
Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 7
Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 8
Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 9
Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный инвертор
Мощность
4800
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
3.2
Max ток
160
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 1
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 2
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 3
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 4
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 5
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 6
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 7
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 8
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 9
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160К - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 530 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342468
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аппарат сварочный Зубр СА-160К
4 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный инвертор
Мощность
4800
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
да
Max ток
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х18
Вес, кг.
3.7

Описание товара Аппарат сварочный Зубр СА-160К

Сварочный инвертор ЗУБР СА-160К - предназначен для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА). Особенности: Простой и компактный сварочный аппарат обеспечивающий стабильную дугу, для решения бытовых задач; Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне; - малое потребление электроэнергии, высокий КПД; - простота работы и высокое качество сварного шва; - сварка различных металлов; - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET; Система защиты от перегрузки и перегрева; Функция "Горячий старт" облегчает поджиг дуги, форсируя стартовый ток; Функция «Форсаж дуги» увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода; Функция "Антиприлипание электрода" автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода; Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее; Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током; Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В; Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком); Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность; Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах; Ремень для переноски в комплекте; Возможность работы от генератора.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Аппарат сварочный Зубр СА-160К




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный инвертор
Мощность
4800
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
да
Max ток
160
Страна производитель
Китай
Описание
Сварочный инвертор ЗУБР СА-160К - предназначен для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА). Особенности: Простой и компактный сварочный аппарат обеспечивающий стабильную дугу, для решения бытовых задач; Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне; - малое потребление электроэнергии, высокий КПД; - простота работы и высокое качество сварного шва; - сварка различных металлов; - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET; Система защиты от перегрузки и перегрева; Функция "Горячий старт" облегчает поджиг дуги, форсируя стартовый ток; Функция «Форсаж дуги» увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода; Функция "Антиприлипание электрода" автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода; Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее; Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током; Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В; Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком); Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность; Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах; Ремень для переноски в комплекте; Возможность работы от генератора.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma
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Аппарат сварочный Зубр СА-160К - купить по цене 4530 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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