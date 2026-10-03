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Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 купить с доставкой в Москве
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Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190

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Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 5
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 6
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 7
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 8
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 9
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 10
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 11
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 12
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 13
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Плазменная резка
нет
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 1
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 2
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 3
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 4
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 5
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 6
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 7
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 8
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 9
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 10
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 11
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 12
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 13
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
4 550 руб.  7 910 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267510
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190
4 550 руб. -42%
7 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х33х26
Вес, кг.
9

Описание товара Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190

Встроенная система защиты от перегрузки и перегрева, а также принудительное охлаждение гарантируют безопасность и увеличенную производительность. Высокий запас по ПВ (до 75% на максимальном токе). Дисплей для более точного регулирования выходного тока. Возможность сварки методом TIG LIFT, который обеспечивает превосходную сварку неплавящимся электродом при подключении TIG горелки и подаче защитного газа. Функция VRD, снижающая выходное напряжение до безопасного уровня, что обеспечивает безопасность оператора, который может без всякого риска дотрагиваться до электрода, пока не будет возобновлена сварка. Снижение тока при залипании электрода (или «Антиприлипание», «Anti-stick»), позволяет уберечь электрод от прокаливания. «Горячий старт» (или «Hot-start») обеспечит гарантированное отличное расплавление сварочной ванны и наилучшее качество шва даже в начале сварки. «Форсаж дуги» (или «Аrc-force») увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода. Устойчивая работа при характеристиках сети, отличающихся от номинальных. Сварка на постоянном токе обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению с переменным. Благодаря корректору входной мощности, разрешается подключать к генератору мощностью ниже на 15%, чем при работе с обычными сварочными инверторами. Защита электронных компонентов от пыли, перегрева и окисления (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком). Компактный размер, удобная рукоятка и небольшой вес увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах. Сварочные кабели увеличенной длины в комплекте: рабочий – 3 м и массовый – 2 м. Держатель с медными губками обеспечит высокий ресурс и отличный контакт с электродом, а кабель массы вместе с медным зажимом обеспечит надежное соединение.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Встроенная система защиты от перегрузки и перегрева, а также принудительное охлаждение гарантируют безопасность и увеличенную производительность. Высокий запас по ПВ (до 75% на максимальном токе). Дисплей для более точного регулирования выходного тока. Возможность сварки методом TIG LIFT, который обеспечивает превосходную сварку неплавящимся электродом при подключении TIG горелки и подаче защитного газа. Функция VRD, снижающая выходное напряжение до безопасного уровня, что обеспечивает безопасность оператора, который может без всякого риска дотрагиваться до электрода, пока не будет возобновлена сварка. Снижение тока при залипании электрода (или «Антиприлипание», «Anti-stick»), позволяет уберечь электрод от прокаливания. «Горячий старт» (или «Hot-start») обеспечит гарантированное отличное расплавление сварочной ванны и наилучшее качество шва даже в начале сварки. «Форсаж дуги» (или «Аrc-force») увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода. Устойчивая работа при характеристиках сети, отличающихся от номинальных. Сварка на постоянном токе обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению с переменным. Благодаря корректору входной мощности, разрешается подключать к генератору мощностью ниже на 15%, чем при работе с обычными сварочными инверторами. Защита электронных компонентов от пыли, перегрева и окисления (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком). Компактный размер, удобная рукоятка и небольшой вес увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах. Сварочные кабели увеличенной длины в комплекте: рабочий – 3 м и массовый – 2 м. Держатель с медными губками обеспечит высокий ресурс и отличный контакт с электродом, а кабель массы вместе с медным зажимом обеспечит надежное соединение.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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