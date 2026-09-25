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Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм купить с доставкой в Москве
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Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм

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Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 1
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 2
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 3
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 4
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 5
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 6
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 7
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
10000
Степень защиты
IP21
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Min ток
20
Max ток
250
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 1
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 2
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 3
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 4
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 5
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 6
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 7
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747825
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Мощность
10000
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штРемень для переноски - 1 штИнструкция - 1 штРемень для переноски - 1 шт
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
250
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х21
Вес, кг.
4.1

Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм

Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-250 94378 с максимальной силой сварочного тока 250 А и продолжительностью включения 80% работает с электродами диаметром 1,6-5 мм. Позволяет сваривать металлические конструкции толщиной до 14 мм. Будет полезен в гараже, частном хозяйстве, на строительной площадке, а также в сфере ЖКХ. Аппарат стабильно работает даже при пониженном входном напряжении 150 Вт. Модель отличается простым управлением и бесшумной работой.

Преимущества

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Мощность
10000
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штРемень для переноски - 1 штИнструкция - 1 штРемень для переноски - 1 шт
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
250
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-250 94378 с максимальной силой сварочного тока 250 А и продолжительностью включения 80% работает с электродами диаметром 1,6-5 мм. Позволяет сваривать металлические конструкции толщиной до 14 мм. Будет полезен в гараже, частном хозяйстве, на строительной площадке, а также в сфере ЖКХ. Аппарат стабильно работает даже при пониженном входном напряжении 150 Вт. Модель отличается простым управлением и бесшумной работой.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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