Плоскогубцы Matrix Econom 16992
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Характеристики
Описание товара Плоскогубцы Matrix Econom 16992
Шлифованные плоскогубцы Matrix Econom 16992 длиной 160 мм, с пластмассовыми рукоятками, необходимы для выполнения слесарных, столярных и монтажных работ. Они удерживают плоские и круглые предметы, а также перекусывают проволоку и провода. Губки с зазубренной поверхностью надежно фиксируют детали. Инструмент используется во время строительства, ремонта, обслуживания автомобилей, а также полезен в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из углеродистой стали 45, поверхность стальных частей отшлифована.
- Высокий ресурс — режущие элементы закалены высокочастотными токами до твердости около 46 HRC и долго сохраняют остроту.
- Устойчивость к деформации при высоких нагрузках — зажимные части имеют твердость около 40 HRC.
- Надежный хват — благодаря ограничителям пластмассовые рукоятки не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Аппараты для сварки труб, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, диэлектрические, 180 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 160 мм
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Шлифованные плоскогубцы Matrix Econom 16992 длиной 160 мм, с пластмассовыми рукоятками, необходимы для выполнения слесарных, столярных и монтажных работ. Они удерживают плоские и круглые предметы, а также перекусывают проволоку и провода. Губки с зазубренной поверхностью надежно фиксируют детали. Инструмент используется во время строительства, ремонта, обслуживания автомобилей, а также полезен в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из углеродистой стали 45, поверхность стальных частей отшлифована.
- Высокий ресурс — режущие элементы закалены высокочастотными токами до твердости около 46 HRC и долго сохраняют остроту.
- Устойчивость к деформации при высоких нагрузках — зажимные части имеют твердость около 40 HRC.
- Надежный хват — благодаря ограничителям пластмассовые рукоятки не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Аппараты для сварки труб, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, диэлектрические, 180 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 160 мм
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