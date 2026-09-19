Top.Mail.Ru
Плоскогубцы Matrix Econom 16992 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Плоскогубцы Matrix Econom 16992

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 1
Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 2
Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 3
Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 4
Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 5
Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 6
Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 7
Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 8
Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 9
Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 10
Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 11
Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 12
Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 13
Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
углеродистая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 1
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 2
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 3
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 4
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 5
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 6
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 7
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 8
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 9
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 10
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 11
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 12
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 13
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 349052
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
углеродистая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х6х2
Вес, г.
300

Описание товара Плоскогубцы Matrix Econom 16992

Шлифованные плоскогубцы Matrix Econom 16992 длиной 160 мм, с пластмассовыми рукоятками, необходимы для выполнения слесарных, столярных и монтажных работ. Они удерживают плоские и круглые предметы, а также перекусывают проволоку и провода. Губки с зазубренной поверхностью надежно фиксируют детали. Инструмент используется во время строительства, ремонта, обслуживания автомобилей, а также полезен в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из углеродистой стали 45, поверхность стальных частей отшлифована.
  • Высокий ресурс — режущие элементы закалены высокочастотными токами до твердости около 46 HRC и долго сохраняют остроту.
  • Устойчивость к деформации при высоких нагрузках — зажимные части имеют твердость около 40 HRC.
  • Надежный хват — благодаря ограничителям пластмассовые рукоятки не выскальзывают из ладони.



Теги товара: 160 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы Matrix Econom 16992




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
углеродистая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Описание

Шлифованные плоскогубцы Matrix Econom 16992 длиной 160 мм, с пластмассовыми рукоятками, необходимы для выполнения слесарных, столярных и монтажных работ. Они удерживают плоские и круглые предметы, а также перекусывают проволоку и провода. Губки с зазубренной поверхностью надежно фиксируют детали. Инструмент используется во время строительства, ремонта, обслуживания автомобилей, а также полезен в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из углеродистой стали 45, поверхность стальных частей отшлифована.
  • Высокий ресурс — режущие элементы закалены высокочастотными токами до твердости около 46 HRC и долго сохраняют остроту.
  • Устойчивость к деформации при высоких нагрузках — зажимные части имеют твердость около 40 HRC.
  • Надежный хват — благодаря ограничителям пластмассовые рукоятки не выскальзывают из ладони.


Теги товара: 160 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскогубцы Matrix Econom 16992 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...