Пила дисковая Redverg Basic CS65
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Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1300
Скорость вращения
4500 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 348908
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
Basic CS65
Мощность
1300
Комплектация
дисковая пила, ключ шестигранный, параллельная направляющая, пильный диск, инструкция по эксплуатации, упаковка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
185
Скорость вращения
4500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х23
Вес, кг.
3.2
Описание товара Пила дисковая Redverg Basic CS65
Электрическая дисковая пила REDVERG Basic CS65 6621690 предназначена для распила древесины, ДСП, МДФ и алюминия. Мощный двигатель обеспечивает качественную и быструю работу. Хороший обзор линии реза возможен благодаря платформе из штампованной стали. Возможность подключения пылесоса позволяет оставлять рабочее пространство и вдыхаемый воздух чистым.
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Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
Basic CS65
Мощность
1300
Комплектация
дисковая пила, ключ шестигранный, параллельная направляющая, пильный диск, инструкция по эксплуатации, упаковка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
185
Скорость вращения
4500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Электрическая дисковая пила REDVERG Basic CS65 6621690 предназначена для распила древесины, ДСП, МДФ и алюминия. Мощный двигатель обеспечивает качественную и быструю работу. Хороший обзор линии реза возможен благодаря платформе из штампованной стали. Возможность подключения пылесоса позволяет оставлять рабочее пространство и вдыхаемый воздух чистым.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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