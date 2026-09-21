Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1400
Скорость вращения
13000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710717
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Характеристики
Бренд
Тип пилы
дисковая
Модель
DKCS1400
Мощность
1400
Комплектация
пила, пильный диск, система подачи воды, угольные щетки, гаечный ключ, торцевой ключ, зажимной болт, руководство по эксплуатации, упаковка
Диаметр диска
115
Скорость вращения
13000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х18
Вес, кг.
3
Описание товара Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355)
Пила дисковая алмазная DEKO DKCS1400, 115 мм, 1400 Вт, с подачей воды предназначена для точного распиливания и резки заготовок из бетона и камня. При приобретении отдельного диска по дереву также возможна работа с деревянными заготовками. Пила предназначена как для сухой, так и для мокрой резки благодаря функции подачи воды. В комплект входит ключ для снятия/установки пильного диска.
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Бренд
Тип пилы
дисковая
Модель
DKCS1400
Мощность
1400
Комплектация
пила, пильный диск, система подачи воды, угольные щетки, гаечный ключ, торцевой ключ, зажимной болт, руководство по эксплуатации, упаковка
Диаметр диска
115
Скорость вращения
13000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Пила дисковая алмазная DEKO DKCS1400, 115 мм, 1400 Вт, с подачей воды предназначена для точного распиливания и резки заготовок из бетона и камня. При приобретении отдельного диска по дереву также возможна работа с деревянными заготовками. Пила предназначена как для сухой, так и для мокрой резки благодаря функции подачи воды. В комплект входит ключ для снятия/установки пильного диска.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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