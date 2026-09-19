Перфоратор сетевой Makita HR1840
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 348712
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
24
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
18
Максимальный крутящий момент
2100
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. энергия удара
1.4
Потребляемая мощность
470
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х31х31
Вес, кг.
3.7
Описание товара Перфоратор сетевой Makita HR1840
Перфоратор HR 1840 Makita компактный сетевой инструмент для сверления отверстий в бетоне 18 мм, в стали 13 мм, в дереве и пластике - 24 мм. Вес 2,6 кг, патрон SDS+. Особенности: Чрезвычайно легкий и компактный Два режима работы: сверление с ударом и сверление Ограничитель крутящего момента обеспечивает остановку сверла для защиты пользователя и инструмента от заклинивания Мягкая рукоятка с противоскользящим эластомерным покрытием обеспечивает удобное управление инструментом и максимальный комфорт Удобный зажимной патрон для легкой смены биты.
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Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
24
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
18
Максимальный крутящий момент
2100
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. энергия удара
1.4
Потребляемая мощность
470
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Перфоратор HR 1840 Makita компактный сетевой инструмент для сверления отверстий в бетоне 18 мм, в стали 13 мм, в дереве и пластике - 24 мм. Вес 2,6 кг, патрон SDS+. Особенности: Чрезвычайно легкий и компактный Два режима работы: сверление с ударом и сверление Ограничитель крутящего момента обеспечивает остановку сверла для защиты пользователя и инструмента от заклинивания Мягкая рукоятка с противоскользящим эластомерным покрытием обеспечивает удобное управление инструментом и максимальный комфорт Удобный зажимной патрон для легкой смены биты.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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