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Перфоратор Makita HR2800 купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Makita HR2800

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Перфоратор Makita HR2800 - фото 1
Перфоратор Makita HR2800 - фото 2
Перфоратор Makita HR2800 - фото 3
Перфоратор Makita HR2800 - фото 4
Перфоратор Makita HR2800 - фото 5
Перфоратор Makita HR2800 - фото 6
Перфоратор Makita HR2800 - фото 7
Перфоратор Makita HR2800 - фото 8
Перфоратор Makita HR2800 - фото 9
Перфоратор Makita HR2800 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
  • Перфоратор Makita HR2800 - фото 1
  • Перфоратор Makita HR2800 - фото 2
  • Перфоратор Makita HR2800 - фото 3
  • Перфоратор Makita HR2800 - фото 4
  • Перфоратор Makita HR2800 - фото 5
  • Перфоратор Makita HR2800 - фото 6
  • Перфоратор Makita HR2800 - фото 7
  • Перфоратор Makita HR2800 - фото 8
  • Перфоратор Makita HR2800 - фото 9
  • Перфоратор Makita HR2800 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 267062
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х9
Вес, кг.
3.4

Описание товара Перфоратор Makita HR2800

Перфоратор Makita HR2800 - профессиональный инструмент для сверления различных материалов, в том числе камня и бетона. Работает он в двух режимах – чистого сверления и сверления с ударом. Установка режимов осуществляется посредством поворотного переключателя, расположенного с левой стороны корпуса, что исключает его случайное смещение. Несмотря на довольно скромные габариты, данный инструмент чрезвычайно трудолюбив и впечатляюще вынослив. Перфоратора Макита HR2800 наделен мощным пылезащищенным двигателем и прочным ударным механизмом. Кстати, вертикальное расположение двигателя позволяет использовать увеличенный боек, что и было реализовано в данном инструменте. К тому же такая конструкция позволяет избежать излишних вибраций в самом механизме, что продлевает срок его службы. По части последнего стоит отметить и тот факт, что на холостом ходу ударная функция бездействует. Энергия удара – 2.9 Дж. Боек совершает 4500 ударов в минуту. Максимально возможное число оборотов на холостом ходу (без нагрузки) – 1100 об/мин. Скорость вращения бура регулируется электроникой и находится в прямой зависимости от силы давления на пусковой курок: чем сильнее «утапливаете» гашетку, тем быстрее вращается насадка, и наоборот. Из-за высокого крутящего момента при заклинивании бура инструмент мог бы представлять серьезную опасность для пользователя, да и механизму не поздоровилось бы, если бы не предохранительная муфта, разъединяющая вал и редуктор в критических ситуациях. Усовершенствованный реверс позволяет без проблем извлекать бур, застрявший в глубоком отверстии или же зажатый плотным материалом. Благодаря этой же функции и с учетом небольшого веса перфоратора Makita HR 2800 его можно использовать для «черновых» шуруповертных работ. Патрон SDS-plus надежно удерживает насадки с соответствующим хвостовиком и обеспечивает их простую замену. Излишние вибрации эффективно гасятся посредством прорезиненной вставки на основной рукоятке и антивибрационной боковой рукояткой.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор Makita HR2800




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор Makita HR2800 - профессиональный инструмент для сверления различных материалов, в том числе камня и бетона. Работает он в двух режимах – чистого сверления и сверления с ударом. Установка режимов осуществляется посредством поворотного переключателя, расположенного с левой стороны корпуса, что исключает его случайное смещение. Несмотря на довольно скромные габариты, данный инструмент чрезвычайно трудолюбив и впечатляюще вынослив. Перфоратора Макита HR2800 наделен мощным пылезащищенным двигателем и прочным ударным механизмом. Кстати, вертикальное расположение двигателя позволяет использовать увеличенный боек, что и было реализовано в данном инструменте. К тому же такая конструкция позволяет избежать излишних вибраций в самом механизме, что продлевает срок его службы. По части последнего стоит отметить и тот факт, что на холостом ходу ударная функция бездействует. Энергия удара – 2.9 Дж. Боек совершает 4500 ударов в минуту. Максимально возможное число оборотов на холостом ходу (без нагрузки) – 1100 об/мин. Скорость вращения бура регулируется электроникой и находится в прямой зависимости от силы давления на пусковой курок: чем сильнее «утапливаете» гашетку, тем быстрее вращается насадка, и наоборот. Из-за высокого крутящего момента при заклинивании бура инструмент мог бы представлять серьезную опасность для пользователя, да и механизму не поздоровилось бы, если бы не предохранительная муфта, разъединяющая вал и редуктор в критических ситуациях. Усовершенствованный реверс позволяет без проблем извлекать бур, застрявший в глубоком отверстии или же зажатый плотным материалом. Благодаря этой же функции и с учетом небольшого веса перфоратора Makita HR 2800 его можно использовать для «черновых» шуруповертных работ. Патрон SDS-plus надежно удерживает насадки с соответствующим хвостовиком и обеспечивает их простую замену. Излишние вибрации эффективно гасятся посредством прорезиненной вставки на основной рукоятке и антивибрационной боковой рукояткой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
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Отзывы


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