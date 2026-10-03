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Ножовка по пенобетону Сибин 15057 купить с доставкой в Москве
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Ножовка по пенобетону Сибин 15057

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Ножовка по пенобетону Сибин 15057 - фото 1
Ножовка по пенобетону Сибин 15057 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пилы ручные
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
  • Ножовка по пенобетону Сибин 15057 - фото 1
  • Ножовка по пенобетону Сибин 15057 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347887
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по пенобетону Сибин 15057
950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
650
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
76х16х2
Вес, г.
700

Описание товара Ножовка по пенобетону Сибин 15057

Ножовка по пенобетону со специальным особостойким трапециевидным зубом с шагом 16 мм СИБИН 15057 применяется для распила блоков из ячеистого бетона. Режущая часть инструмента выполнена из пружинной высокоуглеродистой стали, которая обеспечивает прочность и гибкость во время рабочего процесса. Закаленные трапециевидные зубья с алмазной заточкой гарантируют быструю и точную нарезку. На изделии имеется измерительная шкала для точных измерений. Двухкомпонентная рукоятка надежно лежит в ладони при эксплуатации.



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Отзывы о товаре Ножовка по пенобетону Сибин 15057




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
650
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
Ножовка по пенобетону со специальным особостойким трапециевидным зубом с шагом 16 мм СИБИН 15057 применяется для распила блоков из ячеистого бетона. Режущая часть инструмента выполнена из пружинной высокоуглеродистой стали, которая обеспечивает прочность и гибкость во время рабочего процесса. Закаленные трапециевидные зубья с алмазной заточкой гарантируют быструю и точную нарезку. На изделии имеется измерительная шкала для точных измерений. Двухкомпонентная рукоятка надежно лежит в ладони при эксплуатации.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по пенобетону Сибин 15057 - данный товар вы можете купить по цене 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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