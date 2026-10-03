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Ножовка по пенобетону Stayer Deep Hard 2-15097 купить с доставкой в Москве
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Ножовка по пенобетону Stayer Deep Hard 2-15097

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Ножовка по пенобетону Stayer Deep Hard 2-15097 - фото 1
Ножовка по пенобетону Stayer Deep Hard 2-15097 - фото 2
Ножовка по пенобетону Stayer Deep Hard 2-15097 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал рукояти
двухкомпонентная
  • Ножовка по пенобетону Stayer Deep Hard 2-15097 - фото 1
  • Ножовка по пенобетону Stayer Deep Hard 2-15097 - фото 2
  • Ножовка по пенобетону Stayer Deep Hard 2-15097 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 080 руб.  1 600 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347856
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по пенобетону Stayer Deep Hard 2-15097
1 080 руб. -33%
1 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
700 мм
Материал рукояти
двухкомпонентная
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х6х3
Вес, г.
870

Описание товара Ножовка по пенобетону Stayer Deep Hard 2-15097

Ножовка STAYER DEEP HARD 2-15097 - инструмент для ручной распилки блоков из пенобетона. Рукоятка выполнена из пластика и резины, что не позволяет ей проскальзывать в руке и обеспечивает жесткий хват.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по пенобетону Stayer Deep Hard 2-15097




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
700 мм
Материал рукояти
двухкомпонентная
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка STAYER DEEP HARD 2-15097 - инструмент для ручной распилки блоков из пенобетона. Рукоятка выполнена из пластика и резины, что не позволяет ей проскальзывать в руке и обеспечивает жесткий хват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по пенобетону Stayer Deep Hard 2-15097 - данный товар вы можете купить по цене 1080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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