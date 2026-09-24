Ножовка для быстрого реза сырой древесины Kraftool Camp Fast 9, 250 мм (15218)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
В наличии
Код товара: 722557
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Загружаем...
1 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовка
Длина лезвия, мм
180
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Складное полотно
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х10х3
Вес, г.
300
Описание товара Ножовка для быстрого реза сырой древесины Kraftool Camp Fast 9, 250 мм (15218)
Сфера применения: ДСП, МДФ, Фанера, заготовки из древесины, средних и крупных размеров. Быстрый рез крупных сырых заготовок. Пиление «на себя» обеспечивает приложение минимальных усилий при максимальной скорости реза. Импульсная закалка каждого зуба в отдельности обеспечивает высокую твердость и механическую прочность зуба для длительного срока службы. Двухкомпонентная пластиковая рукоятка обеспечивает надежный хват даже мокрой рукой или рукой в перчатке. Складное полотно.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ножовка
Длина лезвия, мм
180
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Складное полотно
да
Страна производитель
Китай
Сфера применения: ДСП, МДФ, Фанера, заготовки из древесины, средних и крупных размеров. Быстрый рез крупных сырых заготовок. Пиление «на себя» обеспечивает приложение минимальных усилий при максимальной скорости реза. Импульсная закалка каждого зуба в отдельности обеспечивает высокую твердость и механическую прочность зуба для длительного срока службы. Двухкомпонентная пластиковая рукоятка обеспечивает надежный хват даже мокрой рукой или рукой в перчатке. Складное полотно.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка для быстрого реза сырой древесины Kraftool Camp Fast 9, 250 мм (15218) - купить по цене 1090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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