Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь SK-5
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
В наличии
Код товара: 723120
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 250 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
сталь SK-5
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х14х4
Вес, г.
460
Описание товара Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40)
Ножовка для точного реза Kraftool "Alligator 11", 400 мм, 11 TPI 3D зуб, 15203-40 оставляет после себя чистый распил, что обеспечивает возможность работы с неплотными материалами, а также пластиком. Инструмент прост в использовании, имеет длинное полотно, которое облегчает распил крупных досок и бруса.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитНожовка по дереву "PIRANHA", 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый ...
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитНожовка по дереву PIRANHA,выкружная,300мм/12",11-12 TPI,зуб 3D,к...
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитНожовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 400 мм, (1...
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитНожовка по дереву "PIRANHA", 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, тефл. покр....
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитНожовка по дереву "PIRANHA", 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. ру...
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитНожовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15...
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитНожовка по дереву "PIRANHA", 300 мм, 11 TPI, 3D-зуб, 2-х комп. р...
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитНожовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (1515...
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитНожовка по дереву "PIRANHA", 450 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый ...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитНожовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 500 мм, 7 TPI 3D ...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитНожовка по дереву "PIRANHA", 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, калены...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитНожовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (1...
Бренд
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
сталь SK-5
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Ножовка для точного реза Kraftool "Alligator 11", 400 мм, 11 TPI 3D зуб, 15203-40 оставляет после себя чистый распил, что обеспечивает возможность работы с неплотными материалами, а также пластиком. Инструмент прост в использовании, имеет длинное полотно, которое облегчает распил крупных досок и бруса.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1250 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40)