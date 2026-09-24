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Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40) купить с доставкой в Москве
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Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40)

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Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40) - фото 1
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40) - фото 2
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40) - фото 3
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40) - фото 4
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь SK-5
Материал рукояти
пластик
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40) - фото 1
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40) - фото 2
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40) - фото 3
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40) - фото 4
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723120
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40)
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
сталь SK-5
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х14х4
Вес, г.
460

Описание товара Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40)

Ножовка для точного реза Kraftool "Alligator 11", 400 мм, 11 TPI 3D зуб, 15203-40 оставляет после себя чистый распил, что обеспечивает возможность работы с неплотными материалами, а также пластиком. Инструмент прост в использовании, имеет длинное полотно, которое облегчает распил крупных досок и бруса.



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Отзывы о товаре Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
сталь SK-5
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка для точного реза Kraftool "Alligator 11", 400 мм, 11 TPI 3D зуб, 15203-40 оставляет после себя чистый распил, что обеспечивает возможность работы с неплотными материалами, а также пластиком. Инструмент прост в использовании, имеет длинное полотно, которое облегчает распил крупных досок и бруса.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 400 мм, (15203-40) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1250 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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