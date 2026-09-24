Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 400 мм, (15205-40)
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Характеристики
Тип товара
ножовка для точного реза
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
В наличии
Код товара: 723116
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1 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ножовка для точного реза
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х14х4
Вес, г.
460
Описание товара Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 400 мм, (15205-40)
Пила ручная Kraftool — это надежный инструмент, идеально подходящий как для профессиональных ремонтных и строительных работ, так и для использования в домашней мастерской. Оснащенная полотном из высококачественной стали, эта пила гарантирует долговечность и эффективность в работе с различными материалами. Двухкомпонентная рукоять обеспечивает удобный и безопасный захват, позволяя снизить усталость при длительном использовании. Бренд Kraftool известен своей приверженностью к качеству и инновациям, что делает эти пилы отличным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность.
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Бренд
Тип товара
ножовка для точного реза
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Пила ручная Kraftool — это надежный инструмент, идеально подходящий как для профессиональных ремонтных и строительных работ, так и для использования в домашней мастерской. Оснащенная полотном из высококачественной стали, эта пила гарантирует долговечность и эффективность в работе с различными материалами. Двухкомпонентная рукоять обеспечивает удобный и безопасный захват, позволяя снизить усталость при длительном использовании. Бренд Kraftool известен своей приверженностью к качеству и инновациям, что делает эти пилы отличным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 400 мм, (15205-40) - этот товар вы можете купить по цене 1280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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