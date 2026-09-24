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Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140)

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Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото 1
Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото 2
Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото 3
Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото 4
Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото 5
Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото 6
Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото 7
Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металлопластик
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото 1
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото 2
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото 3
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото 4
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото 5
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото 6
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото 7
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649389
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140)
1 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металлопластик
Складное полотно
нет
Длина, мм
570
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х24х4
Вес, г.
550

Описание товара Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140)

Ножовка по дереву Denzel 24140 длиной 450 мм, с зубьями с шагом 9 TPI и 3D-заточкой, с металлопластиковой рукояткой, предназначена для продольной и поперечной распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ, ламината, а также из ПВХ (труб, панелей, коробов). Подходит для спиливания молодых веток. Зубья с шагом 9 TPI позволяют выполнять быстрый рез. Ножовка используется для проведения столярных работ в мастерской и на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — пильное полотно изготовлено из высококачественной японской стали SK-5.
  • Повышенная производительность — зубья прошли агрессивную трехгранную, многоступенчатую заточку и шлифовку, что обеспечивает идеальную геометрию и высокую остроту.
  • Износостойкость — рабочая часть закалена токами высокой частоты до твердости 55-58 HRC и долго сохраняет режущие свойства.
  • Эргономичность — металлопластиковая обрезиненная рукоятка с рифленой поверхностью удобно ложится в руку и делает работу более комфортной.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металлопластик
Складное полотно
нет
Длина, мм
570
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Denzel 24140 длиной 450 мм, с зубьями с шагом 9 TPI и 3D-заточкой, с металлопластиковой рукояткой, предназначена для продольной и поперечной распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ, ламината, а также из ПВХ (труб, панелей, коробов). Подходит для спиливания молодых веток. Зубья с шагом 9 TPI позволяют выполнять быстрый рез. Ножовка используется для проведения столярных работ в мастерской и на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — пильное полотно изготовлено из высококачественной японской стали SK-5.
  • Повышенная производительность — зубья прошли агрессивную трехгранную, многоступенчатую заточку и шлифовку, что обеспечивает идеальную геометрию и высокую остроту.
  • Износостойкость — рабочая часть закалена токами высокой частоты до твердости 55-58 HRC и долго сохраняет режущие свойства.
  • Эргономичность — металлопластиковая обрезиненная рукоятка с рифленой поверхностью удобно ложится в руку и делает работу более комфортной.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву, 450 мм, 9 TPI, зуб 3D, металлопластиковая рукоятка Denzel (24140) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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