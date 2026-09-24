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Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148)

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Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 1
Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 2
Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 3
Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 4
Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 5
Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 6
Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 7
Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 8
Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 1
  • Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 2
  • Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 3
  • Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 4
  • Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 5
  • Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 6
  • Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 7
  • Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 8
  • Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649390
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148)
1 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х14х3
Вес, г.
500

Описание товара Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148)

Ножовка по дереву Denzel 24148 длиной 500 мм, с зубьями с шагом 11 TPI и 3D-заточкой, с двухкомпонентной рукояткой, предназначена для продольной и поперечной распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ, ламината, а также из ПВХ (труб, панелей, коробов). Подходит для распиливания плинтусов, вагонки, деревянных профиле й. Мелкие зубья с шагом 11 TPI позволяют выполнять точный и чистый рез. Ножовка используется для проведения столярных работ в мастерской и на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — пильное полотно изготовлено из высококачественной японской стали SK-5.
  • Повышенная производительность — зубья прошли агрессивную трехгранную, многоступенчатую заточку и шлифовку, что обеспечивает идеальную геометрию и высокую остроту.
  • Износостойкость — рабочая часть закалена токами высокой частоты до твердости 55-58 HRC и долго сохраняет режущие свойства.
  • Эргономичность — двухкомпонентная обрезиненная рукоятка с рифленой поверхностью удобно ложится в руку и делает работу более комфортной.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Denzel 24148 длиной 500 мм, с зубьями с шагом 11 TPI и 3D-заточкой, с двухкомпонентной рукояткой, предназначена для продольной и поперечной распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ, ламината, а также из ПВХ (труб, панелей, коробов). Подходит для распиливания плинтусов, вагонки, деревянных профиле й. Мелкие зубья с шагом 11 TPI позволяют выполнять точный и чистый рез. Ножовка используется для проведения столярных работ в мастерской и на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — пильное полотно изготовлено из высококачественной японской стали SK-5.
  • Повышенная производительность — зубья прошли агрессивную трехгранную, многоступенчатую заточку и шлифовку, что обеспечивает идеальную геометрию и высокую остроту.
  • Износостойкость — рабочая часть закалена токами высокой частоты до твердости 55-58 HRC и долго сохраняет режущие свойства.
  • Эргономичность — двухкомпонентная обрезиненная рукоятка с рифленой поверхностью удобно ложится в руку и делает работу более комфортной.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву, 500 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24148) - стоимость товара 1040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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