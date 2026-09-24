Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167)
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Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву, 600 мм, шаг зубьев 12 мм, пластиковая рукоятка (Ижевск)// Россия (23167)
Ножовка по дереву 23167 с длиной полотна 600 мм и пластиковой рукояткой — режущий инструмент, шаг зубьев которого составляет 12 мм. Применяется для продольно-поперечного пиления древесины. Пилит в направлении от себя и на себя. Крупные зубья обеспечивают быстрый рез. Если режущая кромка затупится, ее можно заточить. Пила будет полезна столяру и плотнику, пригодится также дома или на даче.
Преимущества
- Прочность и деформационная стойкость — полотно изготовлено из холоднокатаной пружинной стали 65Г.
- Высокий ресурс — закаленные зубья долго сохраняют режущую способность, лаковое покрытие защищает полотно от образования коррозии.
- Надежная конструкция — зафиксированное 3 винтами полотно не выпадает из рукоятки.
- Эргономичность — пластиковая рукоятка удобно ложится в руку.
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Ножовка по дереву 23167 с длиной полотна 600 мм и пластиковой рукояткой — режущий инструмент, шаг зубьев которого составляет 12 мм. Применяется для продольно-поперечного пиления древесины. Пилит в направлении от себя и на себя. Крупные зубья обеспечивают быстрый рез. Если режущая кромка затупится, ее можно заточить. Пила будет полезна столяру и плотнику, пригодится также дома или на даче.
Преимущества
- Прочность и деформационная стойкость — полотно изготовлено из холоднокатаной пружинной стали 65Г.
- Высокий ресурс — закаленные зубья долго сохраняют режущую способность, лаковое покрытие защищает полотно от образования коррозии.
- Надежная конструкция — зафиксированное 3 винтами полотно не выпадает из рукоятки.
- Эргономичность — пластиковая рукоятка удобно ложится в руку.
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