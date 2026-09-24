Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146)
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Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146)
Ножовка по дереву Denzel, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка 24146 предназначена для столярных работ: распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ, ламината, а также из ПВХ (труба, панель, короб). Может производить продольный и поперечный распил. Мелкие зубья с шагом 11 TPI позволяют выполнять более точный и чистый рез. Ножовка обладает высокой производительностью благодаря агрессивной трехгранной, многоступенчатой заточке зубьев, которая обеспечивает идеальную геометрию и высокую остроту зуба. Пильное полотно изготовленное из японской стали SK-5. Закалка ТВЧ обеспечивает дополнительную твердость зуба 55-58 HRC. Благодаря эргономичной форме и рифленой поверхности, обрезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не скользит, обеспечивая комфорт во время интенсивной работы.
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