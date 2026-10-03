Ножовка по пенобетону Stayer Beton Cut 2-15096
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
В наличии
Код товара: 347855
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Загружаем...
980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
500 мм
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентная
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х16х3
Вес, г.
666
Описание товара Ножовка по пенобетону Stayer Beton Cut 2-15096
Профессиональная ножовка для пиления блоков из пенобетона. Твердосплавные напайки обеспечивают идеальный рез. Полотно ножовки изготовлено из инструментальной стали. Антифрикционное тефлоновое покрытие. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка изготовленная из особого пластика снижает усталость и повышает компфорт при работе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
500 мм
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентная
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Профессиональная ножовка для пиления блоков из пенобетона. Твердосплавные напайки обеспечивают идеальный рез. Полотно ножовки изготовлено из инструментальной стали. Антифрикционное тефлоновое покрытие. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка изготовленная из особого пластика снижает усталость и повышает компфорт при работе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по пенобетону Stayer Beton Cut 2-15096 - данный товар вы можете купить по цене 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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