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Ножовка по дереву ЗУБР Молния-Ламинатор, 500 мм, Профессионал (15235-50) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву ЗУБР Молния-Ламинатор, 500 мм, Профессионал (15235-50)

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Ножовка по дереву ЗУБР Молния-Ламинатор, 500 мм, Профессионал (15235-50) - фото 1
Ножовка по дереву ЗУБР Молния-Ламинатор, 500 мм, Профессионал (15235-50) - фото 2
Ножовка по дереву ЗУБР Молния-Ламинатор, 500 мм, Профессионал (15235-50) - фото 3
Ножовка по дереву ЗУБР Молния-Ламинатор, 500 мм, Профессионал (15235-50) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву ЗУБР Молния-Ламинатор, 500 мм, Профессионал (15235-50) - фото 1
  • Ножовка по дереву ЗУБР Молния-Ламинатор, 500 мм, Профессионал (15235-50) - фото 2
  • Ножовка по дереву ЗУБР Молния-Ламинатор, 500 мм, Профессионал (15235-50) - фото 3
  • Ножовка по дереву ЗУБР Молния-Ламинатор, 500 мм, Профессионал (15235-50) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723159
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по дереву ЗУБР Молния-Ламинатор, 500 мм, Профессионал (15235-50)
940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х13х4
Вес, г.
460

Описание товара Ножовка по дереву ЗУБР Молния-Ламинатор, 500 мм, Профессионал (15235-50)

Пила ручная ЗУБР — это надежный инструмент, идеально подходящий для самых разнообразных задач. Изготовленная из прочной стали, она обеспечивает длительный срок службы и эффективность в работе. Полотно пилы не является складным, что добавляет устойчивости при выполнении пропилов. Рукоять выполнена из двухкомпонентного материала, что обеспечивает комфортное удержание и уменьшает скольжение в процессе работы. Пилы от бренда ЗУБР славятся своим качеством и надежностью, делая их отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей. Благодаря сочетанию высококачественных материалов и эргономичного дизайна, данная пила станет незаменимым помощником в вашем наборе инструментов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по дереву ЗУБР Молния-Ламинатор, 500 мм, Профессионал (15235-50)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная ЗУБР — это надежный инструмент, идеально подходящий для самых разнообразных задач. Изготовленная из прочной стали, она обеспечивает длительный срок службы и эффективность в работе. Полотно пилы не является складным, что добавляет устойчивости при выполнении пропилов. Рукоять выполнена из двухкомпонентного материала, что обеспечивает комфортное удержание и уменьшает скольжение в процессе работы. Пилы от бренда ЗУБР славятся своим качеством и надежностью, делая их отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей. Благодаря сочетанию высококачественных материалов и эргономичного дизайна, данная пила станет незаменимым помощником в вашем наборе инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву ЗУБР Молния-Ламинатор, 500 мм, Профессионал (15235-50) - стоимость товара 940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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