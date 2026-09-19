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Бокорезы Neo 01-017 купить с доставкой в Москве
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Бокорезы Neo 01-017

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Бокорезы Neo 01-017 - фото 1
Бокорезы Neo 01-017 - фото 2
Бокорезы Neo 01-017 - фото 3
Бокорезы Neo 01-017 - фото 4
Бокорезы Neo 01-017 - фото 5
Бокорезы Neo 01-017 - фото 6
Бокорезы Neo 01-017 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Бокорезы Neo 01-017 - фото 1
  • Бокорезы Neo 01-017 - фото 2
  • Бокорезы Neo 01-017 - фото 3
  • Бокорезы Neo 01-017 - фото 4
  • Бокорезы Neo 01-017 - фото 5
  • Бокорезы Neo 01-017 - фото 6
  • Бокорезы Neo 01-017 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347052
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Характеристики

Бренд
NEO
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х6х2
Вес, г.
210

Описание товара Бокорезы Neo 01-017

Бокорезы NEO Tools 160 мм 01-017 выполнены из высокопрочной хромованадиевой стали с дополнительной закалкой. Инструмент имеет соответствие стандарту DIN 5749. Для удобства работы рукояти выполнены из двухкомпонентного нескользящего материала.

Отзывы о товаре Бокорезы Neo 01-017




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NEO
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Описание
Бокорезы NEO Tools 160 мм 01-017 выполнены из высокопрочной хромованадиевой стали с дополнительной закалкой. Инструмент имеет соответствие стандарту DIN 5749. Для удобства работы рукояти выполнены из двухкомпонентного нескользящего материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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