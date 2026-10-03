Бокорезы усиленные Gross (17575)
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Характеристики
Описание товара Бокорезы усиленные Gross (17575)
Режущие кромки усиленных бокорезов закалены индукционными токами и имеют твердость 62 HRC. Смещение шарнира к режущим кромкам и оптимальное передаточное соотношение рычагов увеличивает эффективность реза на 50%. Эргономичная форма рукояток позволяет придать руке оптимальное положение, что снижает усталость и травматизм при длительной работе. Трехкомпонентные рукоятки выполнены из сочетания пластика и резины. Ребра жесткости на внешних металлических частях инструмента делают конструкцию более прочной. Инструмент имеет специальное антикоррозийное покрытие «титан-финиш». Нижняя часть рукояток оснащена дополнительными упорами, на которые можно установить пружину для авторазжима или скобу с подвесом, что расширит функции инструмента. Все изделия данной серии имеют 5-летнюю гарантию на заводской брак.
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