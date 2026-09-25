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Болторез ЗУБР 23313-090, 900 мм купить с доставкой в Москве
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Болторез ЗУБР 23313-090, 900 мм

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Болторез ЗУБР 23313-090, 900 мм - фото 1
Болторез ЗУБР 23313-090, 900 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Болторез ЗУБР 23313-090, 900 мм - фото 1
  • Болторез ЗУБР 23313-090, 900 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742222
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Болторез ЗУБР 23313-090, 900 мм
3 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
инструментальная сталь
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х19х4
Вес, кг.
5.43

Описание товара Болторез ЗУБР 23313-090, 900 мм

Диагональные бокорезы ЗУБР — инструмент, созданный для уверенного и точного перекусывания прутков диаметром до 20 мм. Губки из инструментальной стали обеспечивают прочность и долгий срок службы даже при интенсивной работе. Благодаря рычажному механизму требуется меньше усилий: удобно использовать как в быту, так и на производстве. Двухкомпонентные рукоятки-чехлы с ярким красным цветом лежат в руке мягко и надёжно — не скользят, снижают усталость при длительной работе. Надёжный помощник для всех, кто ценит эффективность и комфорт.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Болторез ЗУБР 23313-090, 900 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
инструментальная сталь
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Описание
Диагональные бокорезы ЗУБР — инструмент, созданный для уверенного и точного перекусывания прутков диаметром до 20 мм. Губки из инструментальной стали обеспечивают прочность и долгий срок службы даже при интенсивной работе. Благодаря рычажному механизму требуется меньше усилий: удобно использовать как в быту, так и на производстве. Двухкомпонентные рукоятки-чехлы с ярким красным цветом лежат в руке мягко и надёжно — не скользят, снижают усталость при длительной работе. Надёжный помощник для всех, кто ценит эффективность и комфорт.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Болторез ЗУБР 23313-090, 900 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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