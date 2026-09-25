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Кабелерез Kraftool Extrem KL-40 23349-40 купить с доставкой в Москве
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Кабелерез Kraftool Extrem KL-40 23349-40

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Кабелерез Kraftool Extrem KL-40 23349-40 - фото 1
Кабелерез Kraftool Extrem KL-40 23349-40 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кабелерез Kraftool Extrem KL-40 23349-40 - фото 1
  • Кабелерез Kraftool Extrem KL-40 23349-40 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741981
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабелерез Kraftool Extrem KL-40 23349-40
3 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип бокореза
торцевые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
40
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х32х21
Вес, кг.
4.6

Описание товара Кабелерез Kraftool Extrem KL-40 23349-40

Торцевые бокорезы Kraftool — мощный инструмент для работы с тяжелыми задачами. Удлинённые рукоятки 900 мм обеспечивают впечатляющее усилие реза: теперь даже толстый пруток до 40 мм поддастся легко и быстро. Прочные губки из стали CrV гарантируют долговечность, а двухкомпонентные зелёные чехлы на ручках делают хват удобным и надёжным. Рычажная конструкция значительно снижает усталость рук, что особенно важно при регулярной работе. Идеальный выбор для тех, кому важна сила и комфорт в каждом движении.



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Отзывы о товаре Кабелерез Kraftool Extrem KL-40 23349-40




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип бокореза
торцевые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
40
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Описание
Торцевые бокорезы Kraftool — мощный инструмент для работы с тяжелыми задачами. Удлинённые рукоятки 900 мм обеспечивают впечатляющее усилие реза: теперь даже толстый пруток до 40 мм поддастся легко и быстро. Прочные губки из стали CrV гарантируют долговечность, а двухкомпонентные зелёные чехлы на ручках делают хват удобным и надёжным. Рычажная конструкция значительно снижает усталость рук, что особенно важно при регулярной работе. Идеальный выбор для тех, кому важна сила и комфорт в каждом движении.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабелерез Kraftool Extrem KL-40 23349-40 - купить по цене 3880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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