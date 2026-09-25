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Болторез Kraftool Kayman 23280-075, 750 мм купить с доставкой в Москве
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Болторез Kraftool Kayman 23280-075, 750 мм

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Болторез Kraftool Kayman 23280-075, 750 мм - фото 1
Болторез Kraftool Kayman 23280-075, 750 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Болторез Kraftool Kayman 23280-075, 750 мм - фото 1
  • Болторез Kraftool Kayman 23280-075, 750 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 310 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742209
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Болторез Kraftool Kayman 23280-075, 750 мм
5 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип бокореза
торцевые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
13
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х23х12
Вес, кг.
4.55

Описание товара Болторез Kraftool Kayman 23280-075, 750 мм

Торцевые бокорезы Kraftool с длиной 750 мм созданы для работы с прочными и толстыми материалами — инструмент легко перекусывает пруток диаметром до 13 мм. Губки из CrV-стали обеспечивают мощность и долгий срок службы. Рычажная конструкция помогает работать без лишних усилий, а возвратная пружина ускоряет задачу и снижает усталость. Пластиковые зелёные рукоятки-чехлы удобно лежат в руке и не скользят. Надёжный помощник для серьёзных задач и интенсивного использования.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Болторез Kraftool Kayman 23280-075, 750 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип бокореза
торцевые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
13
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
750
Страна производитель
Китай
Описание
Торцевые бокорезы Kraftool с длиной 750 мм созданы для работы с прочными и толстыми материалами — инструмент легко перекусывает пруток диаметром до 13 мм. Губки из CrV-стали обеспечивают мощность и долгий срок службы. Рычажная конструкция помогает работать без лишних усилий, а возвратная пружина ускоряет задачу и снижает усталость. Пластиковые зелёные рукоятки-чехлы удобно лежат в руке и не скользят. Надёжный помощник для серьёзных задач и интенсивного использования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Болторез Kraftool Kayman 23280-075, 750 мм – стоимость товара 5310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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