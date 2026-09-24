Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586)
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Характеристики
Описание товара Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586)
Бокорезы (усиленные) торговой марки GROSS предназначены для перекусывания стальной проволоки, проводов и для других видов слесарных работ. Бокорезы длиной 240 мм изготовлены из стали марки С60. Рекомендуются для работ с проволокой средней жесткости диаметром до 4,5 мм (750 Н/мм2, гвозди, металлические стержни), жесткой проволокой диаметром до 3,5 мм (1800 Н/мм2, волокна стального троса, стальная проволока) и жесткой проволокой диаметром до 3 мм (2300 Н/мм2, рояльная струна, волокна стального троса, стальная проволока). Режущие кромки бокорезов закалены индукционными токами. Смещение шарнира к режущим кромкам увеличивает эффективность реза на 20%. Трехкомпонентные рукоятки эргономичной формы выполнены из сочетания пластика и резины. Инструмент имеет специальное антикоррозийное покрытие Titan finish.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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