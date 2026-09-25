Болторез ЗУБР 23313-107, 1050 мм
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб.
В наличии
Код товара: 742223
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5 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
закаленная сталь
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
резиновые
Длина, мм
1050
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.24х0.05
Вес, кг.
8.27
Описание товара Болторез ЗУБР 23313-107, 1050 мм
Кусачки и бокорезы ЗУБР с внушительной длиной 1050 мм легко справятся с прутками диаметром до 20 мм — это солидная мощность для профессиональных задач. Закалённая сталь губок гарантирует надёжность и долгий срок службы, даже при частом использовании. Рычажная конструкция и возвратная пружина заметно упрощают работу: устаёшь меньше, а производительность выше. Резиновые красные рукоятки-чехлы удобно и надёжно лежат в руках, скольжение исключено. Диагональные и боковые бокорезы подойдут для самых разных сценариев, где требуется точность и уверенность в результате.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
закаленная сталь
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
резиновые
Длина, мм
1050
Страна производитель
Китай
Кусачки и бокорезы ЗУБР с внушительной длиной 1050 мм легко справятся с прутками диаметром до 20 мм — это солидная мощность для профессиональных задач. Закалённая сталь губок гарантирует надёжность и долгий срок службы, даже при частом использовании. Рычажная конструкция и возвратная пружина заметно упрощают работу: устаёшь меньше, а производительность выше. Резиновые красные рукоятки-чехлы удобно и надёжно лежат в руках, скольжение исключено. Диагональные и боковые бокорезы подойдут для самых разных сценариев, где требуется точность и уверенность в результате.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Болторез ЗУБР 23313-107, 1050 мм - по цене 5190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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