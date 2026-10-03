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Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01 купить с доставкой в Москве
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Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01

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Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01 - фото 1
Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01 - фото 2
Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01 - фото 3
Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01 - фото 4
Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01 - фото 5
Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01 - фото 1
  • Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01 - фото 2
  • Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01 - фото 3
  • Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01 - фото 4
  • Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01 - фото 5
  • Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346936
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01
2 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Бокорезы
Тип бокореза
диагональные/боковые
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х7х3
Вес, г.
275

Описание товара Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01

Усиленные бокорезы ELECTRO-KRAFT 180 мм KRAFTOOL 2202-6-18_z01 - это надёжный слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для перекусывания разного рода проволоки и проводов. Он выполнен из хромованадиевой стали и имеет эргономинчую двухкомпонентную рукоятку.



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Отзывы о товаре Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Бокорезы
Тип бокореза
диагональные/боковые
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленные бокорезы ELECTRO-KRAFT 180 мм KRAFTOOL 2202-6-18_z01 - это надёжный слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для перекусывания разного рода проволоки и проводов. Он выполнен из хромованадиевой стали и имеет эргономинчую двухкомпонентную рукоятку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01 - этот товар вы можете купить по цене 2000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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