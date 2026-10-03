Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
В наличии
Код товара: 346973
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2 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материал губок
инструментальная сталь
Длина, мм
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х2
Вес, г.
100
Описание товара Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax
Описание товара Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax Смотрите также: Автомобильный инструмент , Аппараты для сварки труб , Кусачки и бокорезы , Малярно-штукатурный инструмент , Мультитулы , Наборы инструментов , Ножи строительные , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Материал губок
инструментальная сталь
Длина, мм
125
Страна производитель
Китай
Описание товара Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax Смотрите также: Автомобильный инструмент , Аппараты для сварки труб , Кусачки и бокорезы , Малярно-штукатурный инструмент , Мультитулы , Наборы инструментов , Ножи строительные , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax - стоимость товара 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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