Кабелерез ЗУБР НК-30 23341-60_z01, 600 мм, диаметр 30 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
В наличии
Код товара: 741973
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2 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
синий
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
резиновые
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х15х4
Вес, кг.
1.86
Описание товара Кабелерез ЗУБР НК-30 23341-60_z01, 600 мм, диаметр 30 мм
Диагональные/боковые кусачки ЗУБР длиной 600 мм — мощный инструмент для серьёзных задач. Благодаря увеличенному рычагу они легко перекусывают прутки диаметром до 20 мм – идеально для работы с арматурой или толстой проволокой. Губки из прочной стали CrV обеспечивают высокую износостойкость. Синие резиновые рукоятки-чехлы удобно ложатся в руку и позволяют работать без скольжения. Эти кусачки созданы для тех, кто ценит надёжность и эффективность в работе с крупными деталями.
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Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
синий
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
резиновые
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Диагональные/боковые кусачки ЗУБР длиной 600 мм — мощный инструмент для серьёзных задач. Благодаря увеличенному рычагу они легко перекусывают прутки диаметром до 20 мм – идеально для работы с арматурой или толстой проволокой. Губки из прочной стали CrV обеспечивают высокую износостойкость. Синие резиновые рукоятки-чехлы удобно ложатся в руку и позволяют работать без скольжения. Эти кусачки созданы для тех, кто ценит надёжность и эффективность в работе с крупными деталями.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кабелерез ЗУБР НК-30 23341-60_z01, 600 мм, диаметр 30 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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