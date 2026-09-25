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Компактный цельнокованый болторез Kraftool X-BOLT 23283, 200 мм купить с доставкой в Москве
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Компактный цельнокованый болторез Kraftool X-BOLT 23283, 200 мм

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Компактный цельнокованый болторез Kraftool X-BOLT 23283, 200 мм - фото 1
Компактный цельнокованый болторез Kraftool X-BOLT 23283, 200 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Компактный цельнокованый болторез Kraftool X-BOLT 23283, 200 мм - фото 1
  • Компактный цельнокованый болторез Kraftool X-BOLT 23283, 200 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742227
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компактный цельнокованый болторез Kraftool X-BOLT 23283, 200 мм
2 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
CrMo
Максимальный диаметр прутка
6
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х3
Вес, г.
307

Описание товара Компактный цельнокованый болторез Kraftool X-BOLT 23283, 200 мм

Диагональные бокорезы Kraftool длиной 200 мм созданы для уверенной и точной работы. Прочные губки из стали CrMo легко справятся даже с жёстким прутком диаметром до 6 мм. Эргономичные зелёные рукоятки имеют двухкомпонентное покрытие — инструмент удобно лежит в руке, не выскальзывает и снижает усталость при длительном использовании. Рычажная конструкция и возвратная пружина делают процесс реза плавным и практически без усилий. Идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и комфорт в каждом движении.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Компактный цельнокованый болторез Kraftool X-BOLT 23283, 200 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
CrMo
Максимальный диаметр прутка
6
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Описание
Диагональные бокорезы Kraftool длиной 200 мм созданы для уверенной и точной работы. Прочные губки из стали CrMo легко справятся даже с жёстким прутком диаметром до 6 мм. Эргономичные зелёные рукоятки имеют двухкомпонентное покрытие — инструмент удобно лежит в руке, не выскальзывает и снижает усталость при длительном использовании. Рычажная конструкция и возвратная пружина делают процесс реза плавным и практически без усилий. Идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и комфорт в каждом движении.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компактный цельнокованый болторез Kraftool X-BOLT 23283, 200 мм - по цене 2310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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