Бокорезы усиленные DENZEL 17783, 180 мм, трехкомпонентные рукоятки
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Характеристики
Описание товара Бокорезы усиленные DENZEL 17783, 180 мм, трехкомпонентные рукоятки
Усиленные бокорезы Denzel 17583 длиной 180 мм, с трехкомпонентными рукоятками, предназначены для разрезания кабелей, проводов, гвоздей и проволоки средней (750 Н/мм2) и высокой жесткости (1800 Н/мм2) диаметром 3,7 и 2,6 мм соответственно. Подходят для резки рояльных струн (предел прочности 2300 Н/мм2) диаметром до 2,2 мм. Успешно справляются не только с медными, алюминиевыми и пластмассовыми деталями, но и с более жесткими стальными элементами. Встроенный рычажный механизм и смещенный непосредственно к режущим кромкам шарнир увеличивают усилие реза на 20%.
Преимущества
- Надежность — рабочие части из стали C60 и прочный шарнирный механизм устойчивы к механическим воздействиям.
- Высокая эффективность — режущие кромки закалены до твердости 59-63 HRC, поэтому бокорезы справляются с твердыми материалами без риска поломки.
- Прочность — внешние ребра жесткости увеличивают деформационную стойкость рабочих частей.
- Защита от ржавчины — на рабочие поверхности нанесено полимерное покрытие Titan finish.
- Дополнительные возможности — на внутренней поверхности рукояток имеются скобы, позволяющие установить клипсу для подвешивания.
- Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
- Продуманная упаковка — бокорезы поставляются с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
- Гарантия 5 лет — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
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Усиленные бокорезы Denzel 17583 длиной 180 мм, с трехкомпонентными рукоятками, предназначены для разрезания кабелей, проводов, гвоздей и проволоки средней (750 Н/мм2) и высокой жесткости (1800 Н/мм2) диаметром 3,7 и 2,6 мм соответственно. Подходят для резки рояльных струн (предел прочности 2300 Н/мм2) диаметром до 2,2 мм. Успешно справляются не только с медными, алюминиевыми и пластмассовыми деталями, но и с более жесткими стальными элементами. Встроенный рычажный механизм и смещенный непосредственно к режущим кромкам шарнир увеличивают усилие реза на 20%.
Преимущества
- Надежность — рабочие части из стали C60 и прочный шарнирный механизм устойчивы к механическим воздействиям.
- Высокая эффективность — режущие кромки закалены до твердости 59-63 HRC, поэтому бокорезы справляются с твердыми материалами без риска поломки.
- Прочность — внешние ребра жесткости увеличивают деформационную стойкость рабочих частей.
- Защита от ржавчины — на рабочие поверхности нанесено полимерное покрытие Titan finish.
- Дополнительные возможности — на внутренней поверхности рукояток имеются скобы, позволяющие установить клипсу для подвешивания.
- Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
- Продуманная упаковка — бокорезы поставляются с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
- Гарантия 5 лет — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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