Top.Mail.Ru
Диэлектрический кабелерез Kraftool KS-20V 23333-20V, 1000 В, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Диэлектрический кабелерез Kraftool KS-20V 23333-20V, 1000 В, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Диэлектрический кабелерез Kraftool KS-20V 23333-20V, 1000 В, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741987
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Диэлектрический кабелерез Kraftool KS-20V 23333-20V, 1000 В, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм
2 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
11
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х29х27
Вес, г.
353

Описание товара Диэлектрический кабелерез Kraftool KS-20V 23333-20V, 1000 В, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм

Диагональные бокорезы Kraftool длиной 200 мм — это мощный инструмент для уверенной работы с прутком до 11 мм. Благодаря рычажной конструкции вам потребуется меньше усилий даже при работе с толстым металлом. Рукоятки-чехлы из двухкомпонентного материала удобно и надежно лежат в руке, а возвратная пружина делает работу быстрой и комфортной. Красные рукоятки легко заметить среди инструментов. Прочные губки из CrV стали рассчитаны на долгий срок службы и ежедневную нагрузку. Надежный выбор для монтажа, ремонта и любых задач, где нужны качественные диагональные бокорезы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Диэлектрический кабелерез Kraftool KS-20V 23333-20V, 1000 В, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
11
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Описание
Диагональные бокорезы Kraftool длиной 200 мм — это мощный инструмент для уверенной работы с прутком до 11 мм. Благодаря рычажной конструкции вам потребуется меньше усилий даже при работе с толстым металлом. Рукоятки-чехлы из двухкомпонентного материала удобно и надежно лежат в руке, а возвратная пружина делает работу быстрой и комфортной. Красные рукоятки легко заметить среди инструментов. Прочные губки из CrV стали рассчитаны на долгий срок службы и ежедневную нагрузку. Надежный выбор для монтажа, ремонта и любых задач, где нужны качественные диагональные бокорезы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диэлектрический кабелерез Kraftool KS-20V 23333-20V, 1000 В, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...