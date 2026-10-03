Бокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
В наличии
Код товара: 346935
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 470 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бокорезы
Материал губок
инструментальная сталь
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х9х2
Вес, г.
120
Описание товара Бокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax
Бокорезы KRAFTOOL 22018-5-16 KarbMax с твердосплавными вставками, 160мм - Изготовлены из высококачественной инструментальной стали S58C - Твердосплавные режущие вставки из карбида вольфрама увеличивают ресурс инструмента - Режущие кромки чистого реза для обрезки проводов под пайку и демонтажа электронных компонентов - Режущая способность: рояльная проволока (HRC 42) o 1 мм, мягкая проволока o 1,6 мм - Оксидированное покрытие с полировкой защищает от коррозии и увеличивает срок службы инструмента - Шарнирное соединение с повышенной износостойкостью - Маслобензостойкие рукоятки
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитБокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax
-
В наличииЦена 2 420 руб.605 руб. в СплитКабелерез ЗУБР НК-30 23341-60_z01, 600 мм, диаметр 30 мм
-
В наличииЦена 2 580 руб.645 руб. в СплитДиэлектрический кабелерез Kraftool KSF-25V 23334-25V, 1000 В, 25...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитСкладной болторез Stayer 2331-060, 600 мм
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитКабельные ножницы Kraftool RC-11 K 22696-3, 3 в 1
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитБолторез ЗУБР 23313-075, 750 мм
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитБокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трех...
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитБолторез Kraftool Kayman 23280-045, 450 мм
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитБокорезы DENZEL 17789, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трех...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитКабелерез Stayer Hercules XC-40 2334-80_z02, диаметр 40 мм
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитБокорезы DENZEL 17785, 180 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоя...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитКлещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм
Бренд
Тип товара
Бокорезы
Материал губок
инструментальная сталь
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Бокорезы KRAFTOOL 22018-5-16 KarbMax с твердосплавными вставками, 160мм - Изготовлены из высококачественной инструментальной стали S58C - Твердосплавные режущие вставки из карбида вольфрама увеличивают ресурс инструмента - Режущие кромки чистого реза для обрезки проводов под пайку и демонтажа электронных компонентов - Режущая способность: рояльная проволока (HRC 42) o 1 мм, мягкая проволока o 1,6 мм - Оксидированное покрытие с полировкой защищает от коррозии и увеличивает срок службы инструмента - Шарнирное соединение с повышенной износостойкостью - Маслобензостойкие рукоятки
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax