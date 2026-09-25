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Болторез Kraftool Kayman 23280-045, 450 мм купить с доставкой в Москве
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Болторез Kraftool Kayman 23280-045, 450 мм

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Болторез Kraftool Kayman 23280-045, 450 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742207
Доставка в Москве
Загружаем...
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Болторез Kraftool Kayman 23280-045, 450 мм
2 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
синий
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrMo
Максимальный диаметр прутка
21
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х17х16
Вес, кг.
1.67

Описание товара Болторез Kraftool Kayman 23280-045, 450 мм

Мощные рычажные кусачки и бокорезы Kraftool с длиной 450 мм легко справятся даже с прутком диаметром до 21 мм. Прочные губки из CrMo надёжно режут твёрдые материалы, а эргономичные двухкомпонентные зелёные рукоятки-чехлы обеспечивают комфорт в работе, снижая усталость при длительном использовании. Диагональные бокорезы подойдут для точных и сложных задач, когда требуется уверенное усилие и чистый срез.



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Отзывы о товаре Болторез Kraftool Kayman 23280-045, 450 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
синий
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrMo
Максимальный диаметр прутка
21
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Описание
Мощные рычажные кусачки и бокорезы Kraftool с длиной 450 мм легко справятся даже с прутком диаметром до 21 мм. Прочные губки из CrMo надёжно режут твёрдые материалы, а эргономичные двухкомпонентные зелёные рукоятки-чехлы обеспечивают комфорт в работе, снижая усталость при длительном использовании. Диагональные бокорезы подойдут для точных и сложных задач, когда требуется уверенное усилие и чистый срез.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Болторез Kraftool Kayman 23280-045, 450 мм - стоимость товара 2880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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