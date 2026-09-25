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Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм купить с доставкой в Москве
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Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм

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Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 1
Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 2
Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 3
Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 4
Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 5
Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 6
Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 7
Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 8
Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 9
Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 10
Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 1
  • Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 2
  • Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 3
  • Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 4
  • Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 5
  • Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 6
  • Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 7
  • Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 8
  • Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 9
  • Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 10
  • Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744149
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Загружаем...
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Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм
2 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный, желтый
Материал губок
сталь C60
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
трехкомпонентные
Длина, мм
160
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х7х3
Вес, г.
210

Описание товара Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм

Бокорезы Denzel 17788 длиной 160 мм, с трехкомпонентными диэлектрическими рукоятками, рассчитанными на напряжение до 1000 В, предназначены для разрезания кабелей, проводов, проволоки, стержней из пластмассы и металла. Максимальный диаметр перерезаемой мягкой проволоки (алюминиевой, медной, с пределом прочности 220 Н/мм2) составляет 6 мм, проволоки средней жесткости и гвоздей (750 Н/мм2) — 3,5 мм, жесткой (1800 Н/мм2) — 2 мм. Бокорезы подходят для проведения электромонтажных работ. Инструмент эффективно справляется с поставленными задачами благодаря шарниру, смещенному к режущим кромкам и увеличивающему усилие реза на 20%.

Важно — перед началом работы необходимо отключить напряжение в сети!

Преимущества

  • Надежность — рабочие части изготовлены из стали C60, режущие кромки закалены до твердости 59-63 HRC.
  • Прочность — внешние ребра жесткости увеличивают деформационную стойкость рабочих частей.
  • Защита от ржавчины — на стальные элементы нанесено полимерное покрытие Titan finish.
  • Безопасность — специальные упоры на бокорезах защищают пальцы от случайного контакта с металлическими частями.
  • Дополнительный функционал — на внутренней стороне рукояток есть проушины, позволяющие установить скобу для подвешивания, также за них удобно доставать инструмент из кармана или сумки.
  • Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
  • Экологичность — рукоятки изготовлены из высококачественного полимера, безвредного для здоровья и окружающей среды.
  • Продуманная упаковка — бокорезы поставляются с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
  • Гарантия 5 лет — высокое качество инструмента подтверждено производителем.



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Отзывы о товаре Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный, желтый
Материал губок
сталь C60
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
трехкомпонентные
Длина, мм
160
Страна производитель
Германия
Описание

Бокорезы Denzel 17788 длиной 160 мм, с трехкомпонентными диэлектрическими рукоятками, рассчитанными на напряжение до 1000 В, предназначены для разрезания кабелей, проводов, проволоки, стержней из пластмассы и металла. Максимальный диаметр перерезаемой мягкой проволоки (алюминиевой, медной, с пределом прочности 220 Н/мм2) составляет 6 мм, проволоки средней жесткости и гвоздей (750 Н/мм2) — 3,5 мм, жесткой (1800 Н/мм2) — 2 мм. Бокорезы подходят для проведения электромонтажных работ. Инструмент эффективно справляется с поставленными задачами благодаря шарниру, смещенному к режущим кромкам и увеличивающему усилие реза на 20%.

Важно — перед началом работы необходимо отключить напряжение в сети!

Преимущества

  • Надежность — рабочие части изготовлены из стали C60, режущие кромки закалены до твердости 59-63 HRC.
  • Прочность — внешние ребра жесткости увеличивают деформационную стойкость рабочих частей.
  • Защита от ржавчины — на стальные элементы нанесено полимерное покрытие Titan finish.
  • Безопасность — специальные упоры на бокорезах защищают пальцы от случайного контакта с металлическими частями.
  • Дополнительный функционал — на внутренней стороне рукояток есть проушины, позволяющие установить скобу для подвешивания, также за них удобно доставать инструмент из кармана или сумки.
  • Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
  • Экологичность — рукоятки изготовлены из высококачественного полимера, безвредного для здоровья и окружающей среды.
  • Продуманная упаковка — бокорезы поставляются с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
  • Гарантия 5 лет — высокое качество инструмента подтверждено производителем.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм - купить по цене 2780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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