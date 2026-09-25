Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм
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Характеристики
Описание товара Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм
Бокорезы Denzel 17788 длиной 160 мм, с трехкомпонентными диэлектрическими рукоятками, рассчитанными на напряжение до 1000 В, предназначены для разрезания кабелей, проводов, проволоки, стержней из пластмассы и металла. Максимальный диаметр перерезаемой мягкой проволоки (алюминиевой, медной, с пределом прочности 220 Н/мм2) составляет 6 мм, проволоки средней жесткости и гвоздей (750 Н/мм2) — 3,5 мм, жесткой (1800 Н/мм2) — 2 мм. Бокорезы подходят для проведения электромонтажных работ. Инструмент эффективно справляется с поставленными задачами благодаря шарниру, смещенному к режущим кромкам и увеличивающему усилие реза на 20%.
Важно — перед началом работы необходимо отключить напряжение в сети!
Преимущества
- Надежность — рабочие части изготовлены из стали C60, режущие кромки закалены до твердости 59-63 HRC.
- Прочность — внешние ребра жесткости увеличивают деформационную стойкость рабочих частей.
- Защита от ржавчины — на стальные элементы нанесено полимерное покрытие Titan finish.
- Безопасность — специальные упоры на бокорезах защищают пальцы от случайного контакта с металлическими частями.
- Дополнительный функционал — на внутренней стороне рукояток есть проушины, позволяющие установить скобу для подвешивания, также за них удобно доставать инструмент из кармана или сумки.
- Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
- Экологичность — рукоятки изготовлены из высококачественного полимера, безвредного для здоровья и окружающей среды.
- Продуманная упаковка — бокорезы поставляются с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
- Гарантия 5 лет — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
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Бокорезы Denzel 17788 длиной 160 мм, с трехкомпонентными диэлектрическими рукоятками, рассчитанными на напряжение до 1000 В, предназначены для разрезания кабелей, проводов, проволоки, стержней из пластмассы и металла. Максимальный диаметр перерезаемой мягкой проволоки (алюминиевой, медной, с пределом прочности 220 Н/мм2) составляет 6 мм, проволоки средней жесткости и гвоздей (750 Н/мм2) — 3,5 мм, жесткой (1800 Н/мм2) — 2 мм. Бокорезы подходят для проведения электромонтажных работ. Инструмент эффективно справляется с поставленными задачами благодаря шарниру, смещенному к режущим кромкам и увеличивающему усилие реза на 20%.
Важно — перед началом работы необходимо отключить напряжение в сети!
Преимущества
- Надежность — рабочие части изготовлены из стали C60, режущие кромки закалены до твердости 59-63 HRC.
- Прочность — внешние ребра жесткости увеличивают деформационную стойкость рабочих частей.
- Защита от ржавчины — на стальные элементы нанесено полимерное покрытие Titan finish.
- Безопасность — специальные упоры на бокорезах защищают пальцы от случайного контакта с металлическими частями.
- Дополнительный функционал — на внутренней стороне рукояток есть проушины, позволяющие установить скобу для подвешивания, также за них удобно доставать инструмент из кармана или сумки.
- Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
- Экологичность — рукоятки изготовлены из высококачественного полимера, безвредного для здоровья и окружающей среды.
- Продуманная упаковка — бокорезы поставляются с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
- Гарантия 5 лет — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Бокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трехкомпонентные рукоятки, 160 мм