Болторез Stayer Hercules 2330-107, 1050 мм
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
В наличии
Код товара: 742216
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3 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
желтый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
23
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
1050
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.25х0.16
Вес, кг.
8.13
Описание товара Болторез Stayer Hercules 2330-107, 1050 мм
Диагональные бокорезы Stayer с длиной 1050 мм справятся даже с самыми прочными прутками до 23 мм в диаметре. Мощные рычажные механизмы обеспечивают лёгкость работы и минимальные усилия при резке. Прочные губки из высококачественной стали CrV гарантируют долговечность инструмента. Яркие пластиковые рукоятки-чехлы не только добавляют удобства и защищают руки, но и выделяют инструмент среди других благодаря насыщенному жёлтому цвету. Идеальный выбор для решения сложных задач, где требуется надёжность и сила.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
желтый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
23
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
1050
Страна производитель
Китай
Диагональные бокорезы Stayer с длиной 1050 мм справятся даже с самыми прочными прутками до 23 мм в диаметре. Мощные рычажные механизмы обеспечивают лёгкость работы и минимальные усилия при резке. Прочные губки из высококачественной стали CrV гарантируют долговечность инструмента. Яркие пластиковые рукоятки-чехлы не только добавляют удобства и защищают руки, но и выделяют инструмент среди других благодаря насыщенному жёлтому цвету. Идеальный выбор для решения сложных задач, где требуется надёжность и сила.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Болторез Stayer Hercules 2330-107, 1050 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3410 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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