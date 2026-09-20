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Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех купить с доставкой в Москве
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Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех

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Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 1
Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 2
Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 3
Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 4
Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 5
Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 6
Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 7
Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 8
Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 9
Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 10
Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 1
  • Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 2
  • Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 3
  • Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 4
  • Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 5
  • Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 6
  • Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 7
  • Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 8
  • Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 9
  • Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 10
  • Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
340 руб.  498 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577396
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х3
Вес, кг.
1

Описание товара Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех

Бокорезы Сибртех 17521 длиной 160 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для перерезания проволоки, стержней, пластиковых прутков и других материалов. Пригодятся для слесарных и монтажных работ на строительной площадке, в мастерской, а также дома и в гараже.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — рабочие части из выполнены легированной стали 45, прошли индукционную закалку и шлифовку.
  • Безопасная работа — благодаря широким ограничительным выступам на рукоятках пальцы не соскальзывают к рабочим частям.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки из ПВХ обеспечивают надежный хват и снижают нагрузку на руки.

Отзывы о товаре Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Описание

Бокорезы Сибртех 17521 длиной 160 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для перерезания проволоки, стержней, пластиковых прутков и других материалов. Пригодятся для слесарных и монтажных работ на строительной площадке, в мастерской, а также дома и в гараже.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — рабочие части из выполнены легированной стали 45, прошли индукционную закалку и шлифовку.
  • Безопасная работа — благодаря широким ограничительным выступам на рукоятках пальцы не соскальзывают к рабочим частям.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки из ПВХ обеспечивают надежный хват и снижают нагрузку на руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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