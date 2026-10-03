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Щипцы для кафеля Stayer 3358 купить с доставкой в Москве
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Щипцы для кафеля Stayer 3358

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Щипцы для кафеля Stayer 3358
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348957
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Щипцы для кафеля Stayer 3358
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х10х2
Вес, г.
272

Описание товара Щипцы для кафеля Stayer 3358

Щипцы для кафеля 195 мм STAYER 3358 очень удобны и легки в применении, они широко используются в процессе укладки кафельной плитки для придания ей нужной формы путем откалывания тонких полос. Инструмент очень прочен и долговечен, так как для его изготовления использовались прочные и качественные материалы



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Отзывы о товаре Щипцы для кафеля Stayer 3358




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Щипцы для кафеля 195 мм STAYER 3358 очень удобны и легки в применении, они широко используются в процессе укладки кафельной плитки для придания ей нужной формы путем откалывания тонких полос. Инструмент очень прочен и долговечен, так как для его изготовления использовались прочные и качественные материалы


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щипцы для кафеля Stayer 3358 - стоимость товара 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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