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Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм купить с доставкой в Москве
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Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм

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Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм - фото 1
Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм - фото 2
Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм - фото 3
Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм - фото 4
Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм - фото 5
Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм - фото 1
  • Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм - фото 2
  • Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм - фото 3
  • Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм - фото 4
  • Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм - фото 5
  • Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346962
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Бокорезы
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х6х3
Вес, г.
400

Описание товара Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм

Бокорезы STAYER TopGrip 180мм 2205-5-18 предназначены для перекусывания проволоки и других слесарных работ. Имеют широкую область применения и подходят для использования в тяжелых условиях. Маслобензостойкие рукоятки предотвращают выскальзывание из руки во время интенсивных работ и обеспечивают уверенное пользование инструментом.



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Отзывы о товаре Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Бокорезы
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Описание
Бокорезы STAYER TopGrip 180мм 2205-5-18 предназначены для перекусывания проволоки и других слесарных работ. Имеют широкую область применения и подходят для использования в тяжелых условиях. Маслобензостойкие рукоятки предотвращают выскальзывание из руки во время интенсивных работ и обеспечивают уверенное пользование инструментом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы Stayer TopGrip 2205-5-18 180мм - купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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