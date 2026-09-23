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Пресс-клещи Stayer Master MAX-Fix 2245_z01 купить с доставкой в Москве
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Пресс-клещи Stayer Master MAX-Fix 2245_z01

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Пресс-клещи Stayer Master MAX-Fix 2245_z01 - фото 1
Пресс-клещи Stayer Master MAX-Fix 2245_z01 - фото 2
Пресс-клещи Stayer Master MAX-Fix 2245_z01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клещи
  • Пресс-клещи Stayer Master MAX-Fix 2245_z01 - фото 1
  • Пресс-клещи Stayer Master MAX-Fix 2245_z01 - фото 2
  • Пресс-клещи Stayer Master MAX-Fix 2245_z01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475654
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пресс-клещи Stayer Master MAX-Fix 2245_z01
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Клещи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х2
Вес, г.
450

Описание товара Пресс-клещи Stayer Master MAX-Fix 2245_z01

Ручной зажим 250мм STAYER MASTER MAX-Fix 2245_z01 - специализированное приспособление для надежной фиксации различных деталей и заготовок. Конструкция выкована из прочной и качественной стали, усилена. Изделие отличается устойчивостью к механическому воздействию, прослужит долгий срок.



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Отзывы о товаре Пресс-клещи Stayer Master MAX-Fix 2245_z01




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Клещи
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной зажим 250мм STAYER MASTER MAX-Fix 2245_z01 - специализированное приспособление для надежной фиксации различных деталей и заготовок. Конструкция выкована из прочной и качественной стали, усилена. Изделие отличается устойчивостью к механическому воздействию, прослужит долгий срок.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пресс-клещи Stayer Master MAX-Fix 2245_z01 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 440 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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