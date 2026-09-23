Top.Mail.Ru
Клещи переставные Stayer 22035-10-25_ z01 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клещи переставные Stayer 22035-10-25_ z01

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клещи переставные Stayer 22035-10-25_ z01 - фото 1
Клещи переставные Stayer 22035-10-25_ z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клещи
  • Клещи переставные Stayer 22035-10-25_ z01 - фото 1
  • Клещи переставные Stayer 22035-10-25_ z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475597
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клещи переставные Stayer 22035-10-25_ z01
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Клещи
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х6х2
Вес, г.
264

Описание товара Клещи переставные Stayer 22035-10-25_ z01

Переставные, хромированные клещи, закаленная сталь С55, двойная обливка ручек, 250мм, Stayer Master 22035-10-25_z01 с охватом крепежа и труб до 2 дюймов шириной упрощают работу монтажника или сантехника. Инструмент дополнен специальными противоскользящими чехлами на рукоятках.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Клещи переставные Stayer 22035-10-25_ z01




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Клещи
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Переставные, хромированные клещи, закаленная сталь С55, двойная обливка ручек, 250мм, Stayer Master 22035-10-25_z01 с охватом крепежа и труб до 2 дюймов шириной упрощают работу монтажника или сантехника. Инструмент дополнен специальными противоскользящими чехлами на рукоятках.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клещи переставные Stayer 22035-10-25_ z01 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...