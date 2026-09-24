Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548)
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Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
В наличии
Код товара: 648981
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Загружаем...
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Загружаем...
780 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бокорезы
Материал губок
CrV
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
152
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х9х3
Вес, г.
220
Описание товара Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548)
Бокорезы Matrix PRO 17548 длиной 150 мм, с усиленной системой, используются в монтажных, слесарных и хозяйственных работах. Они предназначены для перерезания проводов, кабелей, проволоки, металлических и пластиковых конструкций. Усиленная конструкция позволяет перекусывать утолщенные детали и болты.
Преимущества
- Надежность и долговечность — бокорезы сделаны из хромованадиевой стали методом ковки, благодаря чему обладают повышенной прочностью (56-62 HRC) и способностью выдерживать высокие нагрузки.
- Продуманная конструкция — расположение шарнира близко к режущим кромкам обеспечивает передачу большего усилия, что повышает производительность работ (система High leverage).
- Длина 150 мм — инструмент позволяет работать в ограниченном пространстве и труднодоступных местах.
- Комфортная эксплуатация — между шарниром и рукоятками продуманы зоны дополнительного захвата для более удобного удержания инструмента.
- Надежный захват — двухкомпонентные рукоятки продуманной формы выполнены с рельефным антискользящим покрытием, поэтому работать инструментом удобно и безопасно.
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Бренд
Тип товара
Бокорезы
Материал губок
CrV
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
152
Страна производитель
Китай
Бокорезы Matrix PRO 17548 длиной 150 мм, с усиленной системой, используются в монтажных, слесарных и хозяйственных работах. Они предназначены для перерезания проводов, кабелей, проволоки, металлических и пластиковых конструкций. Усиленная конструкция позволяет перекусывать утолщенные детали и болты.
Преимущества
- Надежность и долговечность — бокорезы сделаны из хромованадиевой стали методом ковки, благодаря чему обладают повышенной прочностью (56-62 HRC) и способностью выдерживать высокие нагрузки.
- Продуманная конструкция — расположение шарнира близко к режущим кромкам обеспечивает передачу большего усилия, что повышает производительность работ (система High leverage).
- Длина 150 мм — инструмент позволяет работать в ограниченном пространстве и труднодоступных местах.
- Комфортная эксплуатация — между шарниром и рукоятками продуманы зоны дополнительного захвата для более удобного удержания инструмента.
- Надежный захват — двухкомпонентные рукоятки продуманной формы выполнены с рельефным антискользящим покрытием, поэтому работать инструментом удобно и безопасно.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) – стоимость товара 780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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