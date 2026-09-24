Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506)
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Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
В наличии
Код товара: 648997
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730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х2
Вес, г.
226
Описание товара Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506)
Бокорезы Matrix Insulated 17506 длиной 160 мм, с двухкомпонентными рукоятками, обладающими диэлектрическими свойствами и рассчитанными на напряжение до 1000 Вт, предназначены для откусывания проволоки, кабеля и проводов. Пригодятся также для резки материалов из металла и пластика. Важно — перед началом работ необходимо отключить напряжение в сети!
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — губки изготовлены из хромованадиевой стали, выплавленной в электропечи, закаленной маслом до твердости 43-50 HRC и прошедшей термообработку (отпуск).
- Эффективность — режущие кромки, закаленные высокочастотными токами до 62 HRC, легко справляются с твердыми материалами.
- Дополнительные возможности — на губках имеются специальные зоны для захвата плоских и круглых деталей.
- Комфортная работа — удобные двухкомпонентные рукоятки не выскальзывают из ладони, а ограничители предотвращают случайный контакт с рабочими частями.
- Высокое качество — диэлектрические свойства рукояток подтверждены испытаниями, а немецкий знак качества Geprufte Sicherheit и полное соответствие европейским электротехническим нормам VDE подтверждают надежность и безопасность инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бокорезы Matrix Insulated 17506 длиной 160 мм, с двухкомпонентными рукоятками, обладающими диэлектрическими свойствами и рассчитанными на напряжение до 1000 Вт, предназначены для откусывания проволоки, кабеля и проводов. Пригодятся также для резки материалов из металла и пластика. Важно — перед началом работ необходимо отключить напряжение в сети!
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — губки изготовлены из хромованадиевой стали, выплавленной в электропечи, закаленной маслом до твердости 43-50 HRC и прошедшей термообработку (отпуск).
- Эффективность — режущие кромки, закаленные высокочастотными токами до 62 HRC, легко справляются с твердыми материалами.
- Дополнительные возможности — на губках имеются специальные зоны для захвата плоских и круглых деталей.
- Комфортная работа — удобные двухкомпонентные рукоятки не выскальзывают из ладони, а ограничители предотвращают случайный контакт с рабочими частями.
- Высокое качество — диэлектрические свойства рукояток подтверждены испытаниями, а немецкий знак качества Geprufte Sicherheit и полное соответствие европейским электротехническим нормам VDE подтверждают надежность и безопасность инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - купить по цене 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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