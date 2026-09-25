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Кабелерез Kraftool KS-20 23333-20, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм купить с доставкой в Москве
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Кабелерез Kraftool KS-20 23333-20, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм

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Кабелерез Kraftool KS-20 23333-20, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм - фото 1
Кабелерез Kraftool KS-20 23333-20, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кабелерез Kraftool KS-20 23333-20, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм - фото 1
  • Кабелерез Kraftool KS-20 23333-20, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741971
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Кабелерез Kraftool KS-20 23333-20, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм
1 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
закаленная сталь
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х19
Вес, г.
286

Описание товара Кабелерез Kraftool KS-20 23333-20, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм

Кусачки и бокорезы Kraftool длиной 200 мм — это надёжный помощник для работы с прутками до 20 мм диаметром. Диагональные бокорезы легко справляются с резкой благодаря рычажному механизму, который увеличивает усилие. Закалённые стальные губки обеспечивают долгий срок службы даже при интенсивной нагрузке. Зеленые двухкомпонентные рукоятки-чехлы удобно лежат в руке, не скользят и снижают усталость при длинной работе. Такой инструмент подойдёт для тех, кто ценит мощность, точность и комфорт.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Кабелерез Kraftool KS-20 23333-20, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
закаленная сталь
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Описание
Кусачки и бокорезы Kraftool длиной 200 мм — это надёжный помощник для работы с прутками до 20 мм диаметром. Диагональные бокорезы легко справляются с резкой благодаря рычажному механизму, который увеличивает усилие. Закалённые стальные губки обеспечивают долгий срок службы даже при интенсивной нагрузке. Зеленые двухкомпонентные рукоятки-чехлы удобно лежат в руке, не скользят и снижают усталость при длинной работе. Такой инструмент подойдёт для тех, кто ценит мощность, точность и комфорт.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Доставка
Отзывы


Кабелерез Kraftool KS-20 23333-20, 200 мм, 11 мм, диаметр 11мм - стоимость товара 1260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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