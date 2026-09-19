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Захват AV Steel AV-629210 225мм купить с доставкой в Москве
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Захват AV Steel AV-629210 225мм

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Захват AV Steel AV-629210 225мм - фото 1
Захват AV Steel AV-629210 225мм - фото 2
Захват AV Steel AV-629210 225мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клещи
  • Захват AV Steel AV-629210 225мм - фото 1
  • Захват AV Steel AV-629210 225мм - фото 2
  • Захват AV Steel AV-629210 225мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475589
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Характеристики

Бренд
AV STEEL
Тип товара
Клещи
Размеры в упаковке, см
28х7х2
Вес, г.
540

Описание товара Захват AV Steel AV-629210 225мм

Произведены из прочной, высококачественной стали, что обеспечивает длительный срок службы. Модель устойчива к появлению сколов, царапин, трещин, потертостей и других механических повреждений, деформации и износу. Модель применяется во время ремонтных или монтажных работ.

Отзывы о товаре Захват AV Steel AV-629210 225мм




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Характеристики
Бренд
AV STEEL
Тип товара
Клещи
Описание
Произведены из прочной, высококачественной стали, что обеспечивает длительный срок службы. Модель устойчива к появлению сколов, царапин, трещин, потертостей и других механических повреждений, деформации и износу. Модель применяется во время ремонтных или монтажных работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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