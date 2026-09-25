Top.Mail.Ru
Кабелерез Kraftool KSD-20 23332-20, 200 мм, 20 мм, диаметр 20мм, с двойными режущими кромками купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабелерез Kraftool KSD-20 23332-20, 200 мм, 20 мм, диаметр 20мм, с двойными режущими кромками

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабелерез Kraftool KSD-20 23332-20, 200 мм, 20 мм, диаметр 20мм, с двойными режущими кромками - фото 1
Кабелерез Kraftool KSD-20 23332-20, 200 мм, 20 мм, диаметр 20мм, с двойными режущими кромками - фото 2
Кабелерез Kraftool KSD-20 23332-20, 200 мм, 20 мм, диаметр 20мм, с двойными режущими кромками - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кабелерез Kraftool KSD-20 23332-20, 200 мм, 20 мм, диаметр 20мм, с двойными режущими кромками - фото 1
  • Кабелерез Kraftool KSD-20 23332-20, 200 мм, 20 мм, диаметр 20мм, с двойными режущими кромками - фото 2
  • Кабелерез Kraftool KSD-20 23332-20, 200 мм, 20 мм, диаметр 20мм, с двойными режущими кромками - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741970
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабелерез Kraftool KSD-20 23332-20, 200 мм, 20 мм, диаметр 20мм, с двойными режущими кромками
1 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х25
Вес, г.
283

Описание товара Кабелерез Kraftool KSD-20 23332-20, 200 мм, 20 мм, диаметр 20мм, с двойными режущими кромками

Диагональные бокорезы Kraftool — ваш надёжный помощник для серьёзной работы. Прочные губки из стали CrV легко справляются с прутком до 20 мм — отличный выбор для тех, кто ценит мощность и точность. Удобные двухкомпонентные рукоятки с зелёными вставками комфортно лежат в руке и не скользят, а возвратная пружина и рычажная конструкция делают работу быстрой и лёгкой. Наденьте рукоятки-чехлы — и можно смело приступать к работе даже в насыщенный день.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Кабелерез Kraftool KSD-20 23332-20, 200 мм, 20 мм, диаметр 20мм, с двойными режущими кромками




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Описание
Диагональные бокорезы Kraftool — ваш надёжный помощник для серьёзной работы. Прочные губки из стали CrV легко справляются с прутком до 20 мм — отличный выбор для тех, кто ценит мощность и точность. Удобные двухкомпонентные рукоятки с зелёными вставками комфортно лежат в руке и не скользят, а возвратная пружина и рычажная конструкция делают работу быстрой и лёгкой. Наденьте рукоятки-чехлы — и можно смело приступать к работе даже в насыщенный день.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабелерез Kraftool KSD-20 23332-20, 200 мм, 20 мм, диаметр 20мм, с двойными режущими кромками - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1370 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...