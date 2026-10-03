Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17
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Характеристики
Описание товара Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17
Сертифицированные усиленные высоковольтные бокорезы серии «Электромонтажник» с защитным хромированным покрытием предназначены для работ под напряжением до 1000 В, захвата и удерживания мелких предметов, перекусывания проволоки средней твёрдости и других слесарных и монтажных работ.
Изготовлены из высококачественной инструментальной стали. Поверхности губок и режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса. Оптимальная геометрия рукояток и рабочих граней обеспечивает удобный захват, комфортную и эффективную работу.
Хромированное покрытие защищает от механических повреждений и предотвращает коррозию. Эргономичные 2-компонентные диэлектрические рукоятки имеют защитные выступы, препятствующие контакту руки с объектом, находящимся под напряжением. Бокорезы сертифицированы по ГОСТ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Изготовлены из высококачественной инструментальной стали. Поверхности губок и режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса. Оптимальная геометрия рукояток и рабочих граней обеспечивает удобный захват, комфортную и эффективную работу.
Хромированное покрытие защищает от механических повреждений и предотвращает коррозию. Эргономичные 2-компонентные диэлектрические рукоятки имеют защитные выступы, препятствующие контакту руки с объектом, находящимся под напряжением. Бокорезы сертифицированы по ГОСТ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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