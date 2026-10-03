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Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17 купить с доставкой в Москве
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Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17

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Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17 - фото 1
Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17 - фото 2
Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17 - фото 3
Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17 - фото 4
Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17 - фото 5
Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17 - фото 1
  • Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17 - фото 2
  • Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17 - фото 3
  • Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17 - фото 4
  • Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17 - фото 5
  • Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346954
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17
950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бокорезы
Материал губок
инструментальная сталь
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
170
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х7х3
Вес, г.
293

Описание товара Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17

Сертифицированные усиленные высоковольтные бокорезы серии «Электромонтажник» с защитным хромированным покрытием предназначены для работ под напряжением до 1000 В, захвата и удерживания мелких предметов, перекусывания проволоки средней твёрдости и других слесарных и монтажных работ.

Изготовлены из высококачественной инструментальной стали. Поверхности губок и режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса. Оптимальная геометрия рукояток и рабочих граней обеспечивает удобный захват, комфортную и эффективную работу.

Хромированное покрытие защищает от механических повреждений и предотвращает коррозию. Эргономичные 2-компонентные диэлектрические рукоятки имеют защитные выступы, препятствующие контакту руки с объектом, находящимся под напряжением. Бокорезы сертифицированы по ГОСТ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бокорезы
Материал губок
инструментальная сталь
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
170
Страна производитель
Китай
Описание
Сертифицированные усиленные высоковольтные бокорезы серии «Электромонтажник» с защитным хромированным покрытием предназначены для работ под напряжением до 1000 В, захвата и удерживания мелких предметов, перекусывания проволоки средней твёрдости и других слесарных и монтажных работ.

Изготовлены из высококачественной инструментальной стали. Поверхности губок и режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса. Оптимальная геометрия рукояток и рабочих граней обеспечивает удобный захват, комфортную и эффективную работу.

Хромированное покрытие защищает от механических повреждений и предотвращает коррозию. Эргономичные 2-компонентные диэлектрические рукоятки имеют защитные выступы, препятствующие контакту руки с объектом, находящимся под напряжением. Бокорезы сертифицированы по ГОСТ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы усиленные Зубр Профи электрик 22145-6-17 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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