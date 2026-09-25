Болторез Stayer Hercules 2330-060, 600 мм
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб.
В наличии
Код товара: 742213
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Загружаем...
1 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
желтый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
инструментальная сталь
Максимальный диаметр прутка
19
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х34х18
Вес, кг.
2.48
Описание товара Болторез Stayer Hercules 2330-060, 600 мм
Мощные кусачки и бокорезы Stayer длиной 600 мм — выбор для серьёзных задач. Благодаря рычажной конструкции они легко справляются с резкой прутьев диаметром до 19 мм: нагрузка на руки заметно меньше, а результат — впечатляющий. Надёжные губки из инструментальной стали долго сохраняют остроту и устойчивы к износу. Эргономичные пластиковые рукоятки-чехлы с яркой жёлтой расцветкой удобны для продолжительной работы и отлично заметны среди инструментов. Диагональный тип бокореза позволяет уверенно обращаться с самыми сложными материалами.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
желтый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
инструментальная сталь
Максимальный диаметр прутка
19
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Мощные кусачки и бокорезы Stayer длиной 600 мм — выбор для серьёзных задач. Благодаря рычажной конструкции они легко справляются с резкой прутьев диаметром до 19 мм: нагрузка на руки заметно меньше, а результат — впечатляющий. Надёжные губки из инструментальной стали долго сохраняют остроту и устойчивы к износу. Эргономичные пластиковые рукоятки-чехлы с яркой жёлтой расцветкой удобны для продолжительной работы и отлично заметны среди инструментов. Диагональный тип бокореза позволяет уверенно обращаться с самыми сложными материалами.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Болторез Stayer Hercules 2330-060, 600 мм - купить по цене 1270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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