Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клещи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%1 940 руб. 2 330 руб.
В наличии
Код товара: 475596
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 940 руб. -17%
2 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Клещи
Максимальный диаметр обхватываемого прутка
60
Назначение
для металла
Тип реза
диагональный
Материал губок
хром-ванадиевая сталь
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
резина
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х7х2
Вес, г.
405
Описание товара Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25
Переставные клещи Kraftool Bulldog 250 мм 22353-25 применяются при ремонтных и демонтажных работах. Рабочая часть изготовлена из хромованадиевой стали и имеет фосфатированное покрытие, что увеличивает срок службы инструмента и защищает от коррозии. Губки оснащены переставным механизмом, позволяющим регулировать клещи под размер детали. Максимальный захват составляет 60 мм. Толщина губок 6,5 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитКабелерез Stayer Hercules XC-30 2334-60_z02, 600 мм, диаметр 30 ...
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитСкладной болторез Stayer 2331-045, 450 мм
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитБокорезы Kraftool Electro-Kraft 2202-6-18_z01
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитКабелерез KRAFTOOL KS-16V (23333-16V)
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитБокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитБокорезы DENZEL 17780, 145 мм, трехкомпонентные рукоятки
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитНожницы электрика Kraftool ELECTRIC 23356, 160 мм, 4 в 1, с чехл...
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитБолторез ЗУБР 23313-060, 600 мм
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитКабельные ножницы Kraftool RC-11 22696-2, 2 в 1
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитБолторез Stayer Hercules 2330-090, 900 мм
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитБокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитДиэлектрический кабелерез Kraftool KS-20V 23333-20V, 1000 В, 200...
Бренд
Тип товара
Клещи
Максимальный диаметр обхватываемого прутка
60
Назначение
для металла
Тип реза
диагональный
Материал губок
хром-ванадиевая сталь
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
резина
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Переставные клещи Kraftool Bulldog 250 мм 22353-25 применяются при ремонтных и демонтажных работах. Рабочая часть изготовлена из хромованадиевой стали и имеет фосфатированное покрытие, что увеличивает срок службы инструмента и защищает от коррозии. Губки оснащены переставным механизмом, позволяющим регулировать клещи под размер детали. Максимальный захват составляет 60 мм. Толщина губок 6,5 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Всё гуд тонкие крепкие супер, снял видео не могу загрузить капец проблема походу прога не доработана для видео
Достоинства:
Комментарий:
попробовал ,действительно хороший инструмент! 1/2 крутит на ура ,срывает даже лен с краской! спустя время хочу добавить ! берите не пожалеете ,отличный ключ ,поверьте!Каждый день работаю.Спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Просто отличные, мужу понравился подарок. Сказал, функциональные и надёжные!
Достоинства:
Комментарий:
взял монтировать американки, узкие губки
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Удобно. Внешне выглядит прилично.
Достоинства:
Комментарий:
качество нормальное.в работе проверено. считаю что цена завышена. рекомендую .
Достоинства:
Комментарий:
все отлично!клещи достойные!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные клещи! Товар соответствует описанию!!!
Достоинства:
Комментарий:
что хотел то и получил отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
топ за свои деньги. радует возможность схватить даже очень узкую гайку
Достоинства:
Комментарий:
В руках когда держишь чувствуется качество. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хорошие клещи. губки узкие. упор хороший получается.
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественный и удобный инструмент
Достоинства:
Комментарий:
норм.удобные и функциональные
Достоинства:
Комментарий:
крафтул одно слово удобный качественный
Достоинства:
Комментарий:
отличный ключ 100% рекомендую.и качество огонь
Достоинства:
Комментарий:
зачётный ключ с большой регулировкой
Достоинства:
Комментарий:
Это просто бомба! В отзывах видел что у кого-то губки слизало... Я не знаю что нужно делать, чтобы это произошло. Я выламывал в углу трубу отопления 1/2", между двумя пропилами болгарки. Болгарка вошла только на 3/4, дальше мешал ремонт). Ключ в общей сложности проскользил примерно оборот, потом уменьшив захват я трубу сплющил, и всё-таки выломал. Да не скажу что захват как новый, но,блин, мужики, этот ключ не для таких задач!)
Достоинства:
Комментарий:
единственный косяк при переставлении рукояти одна ручка потихоньку уничтожает резиновую рукоятку второй
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз, хороший инструмент, цена - качество соответствует
Достоинства:
Комментарий:
отличные клещи, очень удобные.
Достоинства:
Комментарий:
ключ хорош , но грани губок начали слизываться
Достоинства:
Комментарий:
Удобные клещи, благодаря узким губками можно подлезть в более трудно доступные места. Из-за фиксации положения очень удобно работать с одним размером, так как не надо каждый раз ловить положение губок
Достоинства:
Комментарий:
Мне зашли ) даже жалко юзать)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Есть такие но меньше. Постоянно в ходу
Достоинства:
Комментарий:
узкие щёчки,удобно полазить.
Достоинства:
Отливные цены, быстрая доставка и широкий ассортимент
Недостатки:
Нет
Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1940 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25
Достоинства:
Комментарий:
Всё гуд тонкие крепкие супер, снял видео не могу загрузить капец проблема походу прога не доработана для видео
Достоинства:
Комментарий:
попробовал ,действительно хороший инструмент! 1/2 крутит на ура ,срывает даже лен с краской! спустя время хочу добавить ! берите не пожалеете ,отличный ключ ,поверьте!Каждый день работаю.Спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Просто отличные, мужу понравился подарок. Сказал, функциональные и надёжные!
Достоинства:
Комментарий:
взял монтировать американки, узкие губки
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Удобно. Внешне выглядит прилично.
Достоинства:
Комментарий:
качество нормальное.в работе проверено. считаю что цена завышена. рекомендую .
Достоинства:
Комментарий:
все отлично!клещи достойные!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные клещи! Товар соответствует описанию!!!
Достоинства:
Комментарий:
что хотел то и получил отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
топ за свои деньги. радует возможность схватить даже очень узкую гайку
Достоинства:
Комментарий:
В руках когда держишь чувствуется качество. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хорошие клещи. губки узкие. упор хороший получается.
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественный и удобный инструмент
Достоинства:
Комментарий:
норм.удобные и функциональные
Достоинства:
Комментарий:
крафтул одно слово удобный качественный
Достоинства:
Комментарий:
отличный ключ 100% рекомендую.и качество огонь
Достоинства:
Комментарий:
зачётный ключ с большой регулировкой
Достоинства:
Комментарий:
Это просто бомба! В отзывах видел что у кого-то губки слизало... Я не знаю что нужно делать, чтобы это произошло. Я выламывал в углу трубу отопления 1/2", между двумя пропилами болгарки. Болгарка вошла только на 3/4, дальше мешал ремонт). Ключ в общей сложности проскользил примерно оборот, потом уменьшив захват я трубу сплющил, и всё-таки выломал. Да не скажу что захват как новый, но,блин, мужики, этот ключ не для таких задач!)
Достоинства:
Комментарий:
единственный косяк при переставлении рукояти одна ручка потихоньку уничтожает резиновую рукоятку второй
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз, хороший инструмент, цена - качество соответствует
Достоинства:
Комментарий:
отличные клещи, очень удобные.
Достоинства:
Комментарий:
ключ хорош , но грани губок начали слизываться
Достоинства:
Комментарий:
Удобные клещи, благодаря узким губками можно подлезть в более трудно доступные места. Из-за фиксации положения очень удобно работать с одним размером, так как не надо каждый раз ловить положение губок
Достоинства:
Комментарий:
Мне зашли ) даже жалко юзать)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Есть такие но меньше. Постоянно в ходу
Достоинства:
Комментарий:
узкие щёчки,удобно полазить.
Достоинства:
Отливные цены, быстрая доставка и широкий ассортимент
Недостатки:
Нет